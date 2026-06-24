Gold EMA Cross — это торговый сигнал, предназначенный исключительно для торговли XAUUSD (Gold), основанный на стратегии следования за трендом с использованием пересечения скользящих средних.

Сигнал в основном исполняется с помощью Expert Advisor. Однако в периоды высокой волатильности, важных экономических событий или в целях управления рисками возможны ручные вмешательства для защиты капитала или досрочного закрытия позиций. Поэтому процент автоматической торговли может изменяться со временем.

Особенности:

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Стратегия следования за трендом

Без Martingale

Без Grid

Непрерывное управление рисками

Основная цель — стабильность и контроль рисков, а не полностью автоматическая торговля. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.