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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold C M
Patrik Camara Brabo

Gold C M

Patrik Camara Brabo
Patrik Camara Brabo

Patrik Camara Brabo

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 92%
FotMarkets-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
58 (44.96%)
Убыточных трейдов:
71 (55.04%)
Лучший трейд:
154.04 USD
Худший трейд:
-80.74 USD
Общая прибыль:
2 076.36 USD (152 219 pips)
Общий убыток:
-1 382.86 USD (91 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (150.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.96 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
65.83%
Макс. загрузка депозита:
21.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
66 (51.16%)
Коротких трейдов:
63 (48.84%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
5.38 USD
Средняя прибыль:
35.80 USD
Средний убыток:
-19.48 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-310.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-310.32 USD (11)
Прирост в месяц:
42.09%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.50 USD
Максимальная:
349.32 USD (30.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.30% (349.32 USD)
По эквити:
11.08% (145.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 693
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +154.04 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +150.34 USD
Макс. убыток в серии: -310.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FotMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold EMA Cross — это торговый сигнал, предназначенный исключительно для торговли XAUUSD (Gold), основанный на стратегии следования за трендом с использованием пересечения скользящих средних.

Сигнал в основном исполняется с помощью Expert Advisor. Однако в периоды высокой волатильности, важных экономических событий или в целях управления рисками возможны ручные вмешательства для защиты капитала или досрочного закрытия позиций. Поэтому процент автоматической торговли может изменяться со временем.

Особенности:

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)
  • Стратегия следования за трендом
  • Без Martingale
  • Без Grid
  • Непрерывное управление рисками

Основная цель — стабильность и контроль рисков, а не полностью автоматическая торговля. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.


Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 02:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 01:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 23:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.24 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 23:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold C M
40 USD в месяц
92%
0
0
USD
1.5K
USD
7
41%
129
44%
66%
1.50
5.38
USD
30%
1:100
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