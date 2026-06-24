- Прирост
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- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|693
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FotMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold EMA Cross — это торговый сигнал, предназначенный исключительно для торговли XAUUSD (Gold), основанный на стратегии следования за трендом с использованием пересечения скользящих средних.
Сигнал в основном исполняется с помощью Expert Advisor. Однако в периоды высокой волатильности, важных экономических событий или в целях управления рисками возможны ручные вмешательства для защиты капитала или досрочного закрытия позиций. Поэтому процент автоматической торговли может изменяться со временем.
Особенности:
- Инструмент: XAUUSD (Gold)
- Стратегия следования за трендом
- Без Martingale
- Без Grid
- Непрерывное управление рисками
Основная цель — стабильность и контроль рисков, а не полностью автоматическая торговля. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
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