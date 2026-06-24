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Patrik Camara Brabo

Gold C M

Patrik Camara Brabo
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144
盈利交易:
65 (45.13%)
亏损交易:
79 (54.86%)
最好交易:
154.04 USD
最差交易:
-80.74 USD
毛利:
2 126.32 USD (154 713 pips)
毛利亏损:
-1 552.54 USD (101 883 pips)
最大连续赢利:
7 (150.34 USD)
最大连续盈利:
187.96 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
67.89%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.64
长期交易:
76 (52.78%)
短期交易:
68 (47.22%)
利润因子:
1.37
预期回报:
3.98 USD
平均利润:
32.71 USD
平均损失:
-19.65 USD
最大连续失误:
11 (-310.32 USD)
最大连续亏损:
-310.32 USD (11)
每月增长:
24.40%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
20.50 USD
最大值:
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相对跌幅:
结余:
30.30% (349.32 USD)
净值:
11.08% (145.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 574
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +154.04 USD
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无数据

Gold EMA Cross 是一个专注于 XAUUSD（黄金）的交易信号，采用基于均线交叉的趋势跟踪策略。

该信号主要由 Expert Advisor 自动执行。但在市场波动剧烈、重大经济事件或风险管理需要时，可能会进行人工干预，以保护资金或提前平仓。因此，自动交易比例可能会随时间有所变化。

特点：

  • 交易品种：XAUUSD（黄金）
  • 趋势跟踪策略
  • 不使用 Martingale
  • 不使用 Grid
  • 持续风险管理

本信号以稳定性和风险控制为目标，而非完全自动化交易。任何投资均存在风险，历史表现不代表未来收益。


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2026.08.12 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 01:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 02:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 02:31
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45%
68%
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3.98
USD
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