- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
65 (45.13%)
亏损交易:
79 (54.86%)
最好交易:
154.04 USD
最差交易:
-80.74 USD
毛利:
2 126.32 USD (154 713 pips)
毛利亏损:
-1 552.54 USD (101 883 pips)
最大连续赢利:
7 (150.34 USD)
最大连续盈利:
187.96 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
67.89%
最大入金加载:
21.80%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.64
长期交易:
76 (52.78%)
短期交易:
68 (47.22%)
利润因子:
1.37
预期回报:
3.98 USD
平均利润:
32.71 USD
平均损失:
-19.65 USD
最大连续失误:
11 (-310.32 USD)
最大连续亏损:
-310.32 USD (11)
每月增长:
24.40%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
20.50 USD
最大值:
349.32 USD (30.30%)
相对跌幅:
结余:
30.30% (349.32 USD)
净值:
11.08% (145.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|574
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +154.04 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +150.34 USD
最大连续亏损: -310.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FotMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold EMA Cross 是一个专注于 XAUUSD（黄金）的交易信号，采用基于均线交叉的趋势跟踪策略。
该信号主要由 Expert Advisor 自动执行。但在市场波动剧烈、重大经济事件或风险管理需要时，可能会进行人工干预，以保护资金或提前平仓。因此，自动交易比例可能会随时间有所变化。
特点：
- 交易品种：XAUUSD（黄金）
- 趋势跟踪策略
- 不使用 Martingale
- 不使用 Grid
- 持续风险管理
本信号以稳定性和风险控制为目标，而非完全自动化交易。任何投资均存在风险，历史表现不代表未来收益。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
76%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
41%
144
45%
68%
1.36
3.98
USD
USD
30%
1:100