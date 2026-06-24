СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold House Adaptive Mode High Risk Set
Chen Jia Qi

Gold House Adaptive Mode High Risk Set

Chen Jia Qi
Chen Jia Qi

Chen Jia Qi

4 (271)
5 продуктов 8 сигналов 2 темы 3 комментария
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -34%
Exness-MT5Real5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
67 (46.85%)
Убыточных трейдов:
76 (53.15%)
Лучший трейд:
138.92 USD
Худший трейд:
-117.08 USD
Общая прибыль:
2 853.66 USD (746 560 pips)
Общий убыток:
-3 751.34 USD (463 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (900.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
900.97 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
3.29%
Макс. загрузка депозита:
12.58%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
77 (53.85%)
Коротких трейдов:
66 (46.15%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-6.28 USD
Средняя прибыль:
42.59 USD
Средний убыток:
-49.36 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-694.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-989.32 USD (16)
Прирост в месяц:
-51.01%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 399.45 USD
Максимальная:
2 304.54 USD (79.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.62% (2 303.66 USD)
По эквити:
10.41% (187.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDz 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDz -898
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDz 283K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.92 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +900.97 USD
Макс. убыток в серии: -694.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 04:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 08:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 04:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold House Adaptive Mode High Risk Set
999 USD в месяц
-34%
0
0
USD
2.3K
USD
8
51%
143
46%
3%
0.76
-6.28
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.