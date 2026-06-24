- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
67 (46.85%)
Убыточных трейдов:
76 (53.15%)
Лучший трейд:
138.92 USD
Худший трейд:
-117.08 USD
Общая прибыль:
2 853.66 USD (746 560 pips)
Общий убыток:
-3 751.34 USD (463 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (900.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
900.97 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
3.29%
Макс. загрузка депозита:
12.58%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
77 (53.85%)
Коротких трейдов:
66 (46.15%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-6.28 USD
Средняя прибыль:
42.59 USD
Средний убыток:
-49.36 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-694.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-989.32 USD (16)
Прирост в месяц:
-51.01%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 399.45 USD
Максимальная:
2 304.54 USD (79.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.62% (2 303.66 USD)
По эквити:
10.41% (187.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDz
|-898
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDz
|283K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +138.92 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +900.97 USD
Макс. убыток в серии: -694.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-34%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
8
51%
143
46%
3%
0.76
-6.28
USD
USD
65%
1:500