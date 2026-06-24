- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
67 (45.57%)
亏损交易:
80 (54.42%)
最好交易:
138.92 USD
最差交易:
-117.08 USD
毛利:
2 853.66 USD (746 560 pips)
毛利亏损:
-4 000.61 USD (494 035 pips)
最大连续赢利:
23 (900.97 USD)
最大连续盈利:
900.97 USD (23)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
3.29%
最大入金加载:
12.58%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
-0.50
长期交易:
81 (55.10%)
短期交易:
66 (44.90%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-7.80 USD
平均利润:
42.59 USD
平均损失:
-50.01 USD
最大连续失误:
21 (-694.43 USD)
最大连续亏损:
-989.32 USD (16)
每月增长:
-53.56%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
1 399.45 USD
最大值:
2 304.54 USD (79.33%)
相对跌幅:
结余:
64.62% (2 303.66 USD)
净值:
10.41% (187.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDz
|-1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDz
|253K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.92 USD
最差交易: -117 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +900.97 USD
最大连续亏损: -694.43 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-41%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
51%
147
45%
3%
0.71
-7.80
USD
USD
65%
1:500