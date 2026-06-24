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Сигналы / MetaTrader 5 / VS Small Portfolio FXT 1k
Qi Kai Fan

VS Small Portfolio FXT 1k

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 75%
FXTRADING.com-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
266
Прибыльных трейдов:
180 (67.66%)
Убыточных трейдов:
86 (32.33%)
Лучший трейд:
124.21 USD
Худший трейд:
-70.89 USD
Общая прибыль:
1 645.33 USD (331 388 pips)
Общий убыток:
-894.01 USD (307 907 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (504.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.30 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
72.70%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
138 (51.88%)
Коротких трейдов:
128 (48.12%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
9.14 USD
Средний убыток:
-10.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-76.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.22 USD (6)
Прирост в месяц:
57.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
218.99 USD (17.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.49% (219.19 USD)
По эквити:
6.60% (78.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 196
USTEC.pro 41
EURUSD.pro 17
US30.pro 10
CHFJPY.pro 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 772
USTEC.pro -1
EURUSD.pro -1
US30.pro -6
CHFJPY.pro -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 61K
USTEC.pro 21K
EURUSD.pro 245
US30.pro -56K
CHFJPY.pro -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.21 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +504.30 USD
Макс. убыток в серии: -76.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

VS Small Portfolio System. 


This  is my new Portfolio designed for small money  Min is 500 usd, or from 1k for lower DD.

Each order with sl, no Martingale, no Grid.


Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.

Or u can use FXT copy function on same server ,  the signal name is :   VS Small Portfolio


Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 08:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 16:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.24 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VS Small Portfolio FXT 1k
30 USD в месяц
75%
0
0
USD
1.8K
USD
7
100%
266
67%
73%
1.84
2.82
USD
17%
1:500
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