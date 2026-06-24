- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
266
Прибыльных трейдов:
180 (67.66%)
Убыточных трейдов:
86 (32.33%)
Лучший трейд:
124.21 USD
Худший трейд:
-70.89 USD
Общая прибыль:
1 645.33 USD (331 388 pips)
Общий убыток:
-894.01 USD (307 907 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (504.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.30 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
72.70%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
138 (51.88%)
Коротких трейдов:
128 (48.12%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
9.14 USD
Средний убыток:
-10.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-76.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.22 USD (6)
Прирост в месяц:
57.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
218.99 USD (17.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.49% (219.19 USD)
По эквити:
6.60% (78.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|196
|USTEC.pro
|41
|EURUSD.pro
|17
|US30.pro
|10
|CHFJPY.pro
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|772
|USTEC.pro
|-1
|EURUSD.pro
|-1
|US30.pro
|-6
|CHFJPY.pro
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|61K
|USTEC.pro
|21K
|EURUSD.pro
|245
|US30.pro
|-56K
|CHFJPY.pro
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.21 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +504.30 USD
Макс. убыток в серии: -76.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
VS Small Portfolio System.
This is my new Portfolio designed for small money Min is 500 usd, or from 1k for lower DD.
Each order with sl, no Martingale, no Grid.
Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.
Or u can use FXT copy function on same server , the signal name is : VS Small Portfolio
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
75%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
100%
266
67%
73%
1.84
2.82
USD
USD
17%
1:500