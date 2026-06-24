- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
279
盈利交易:
186 (66.66%)
亏损交易:
93 (33.33%)
最好交易:
124.21 USD
最差交易:
-290.70 USD
毛利:
1 805.76 USD (335 520 pips)
毛利亏损:
-1 309.34 USD (346 487 pips)
最大连续赢利:
19 (521.30 USD)
最大连续盈利:
521.30 USD (19)
夏普比率:
0.10
交易活动:
74.72%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.21
长期交易:
148 (53.05%)
短期交易:
131 (46.95%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.78 USD
平均利润:
9.71 USD
平均损失:
-14.08 USD
最大连续失误:
6 (-76.22 USD)
最大连续亏损:
-308.38 USD (2)
每月增长:
27.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.21 USD
最大值:
410.17 USD (22.73%)
相对跌幅:
结余:
22.68% (409.26 USD)
净值:
6.62% (98.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|205
|USTEC.pro
|45
|EURUSD.pro
|17
|US30.pro
|10
|CHFJPY.pro
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|519
|USTEC.pro
|-4
|EURUSD.pro
|-1
|US30.pro
|-6
|CHFJPY.pro
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|49K
|USTEC.pro
|-2.7K
|EURUSD.pro
|245
|US30.pro
|-56K
|CHFJPY.pro
|-1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.21 USD
最差交易: -291 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +521.30 USD
最大连续亏损: -76.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
VS Small Portfolio System.
This is my new Portfolio designed for small money Min is 500 usd, or from 1k for lower DD.
Each order with sl, no Martingale, no Grid.
Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.
Or u can use FXT copy function on same server , the signal name is : VS Small Portfolio
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
8
100%
279
66%
75%
1.37
1.78
USD
USD
23%
1:500