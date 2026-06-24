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Maicon Lazier Reichel

Portfolio k4 Gold

Maicon Lazier Reichel
Maicon Lazier Reichel

Maicon Lazier Reichel

0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -46%
RoboForex-Pro-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
742
Прибыльных трейдов:
454 (61.18%)
Убыточных трейдов:
288 (38.81%)
Лучший трейд:
520.59 USD
Худший трейд:
-380.40 USD
Общая прибыль:
5 488.01 USD (307 648 pips)
Общий убыток:
-6 213.50 USD (323 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 032.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 032.42 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
13.57%
Макс. загрузка депозита:
14.10%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
367 (49.46%)
Коротких трейдов:
375 (50.54%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
12.09 USD
Средний убыток:
-21.57 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-830.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 208.07 USD (14)
Прирост в месяц:
-28.23%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 210.18 USD
Максимальная:
2 061.83 USD (72.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.93% (2 061.83 USD)
По эквити:
22.29% (142.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 619
.US30Cash 123
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -159
.US30Cash -566
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
.US30Cash -29K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +520.59 USD
Худший трейд: -380 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 032.42 USD
Макс. убыток в серии: -830.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 14
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 48
NPBFX-Real
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 32
VantageInternational-Live 4
0.00 × 22
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.08 × 161
Axi-US05-Live
0.16 × 56
ICMarketsSC-Live31
0.20 × 172
Exness-Real4
0.24 × 46
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 14
Axi-US06-Live
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 159
Exness-Real24
0.42 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 22
еще 43...
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Нет отзывов
2026.07.06 00:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 16:34
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portfolio k4 Gold
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
723
USD
19
0%
742
61%
14%
0.88
-0.98
USD
79%
1:500
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