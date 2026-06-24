- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
742
Прибыльных трейдов:
454 (61.18%)
Убыточных трейдов:
288 (38.81%)
Лучший трейд:
520.59 USD
Худший трейд:
-380.40 USD
Общая прибыль:
5 488.01 USD (307 648 pips)
Общий убыток:
-6 213.50 USD (323 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 032.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 032.42 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
13.57%
Макс. загрузка депозита:
14.10%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
367 (49.46%)
Коротких трейдов:
375 (50.54%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
12.09 USD
Средний убыток:
-21.57 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-830.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 208.07 USD (14)
Прирост в месяц:
-28.23%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 210.18 USD
Максимальная:
2 061.83 USD (72.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.93% (2 061.83 USD)
По эквити:
22.29% (142.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|.US30Cash
|123
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-159
|.US30Cash
|-566
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|.US30Cash
|-29K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +520.59 USD
Худший трейд: -380 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 032.42 USD
Макс. убыток в серии: -830.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
723
USD
USD
19
0%
742
61%
14%
0.88
-0.98
USD
USD
79%
1:500