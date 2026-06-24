Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 14 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 48 NPBFX-Real 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 32 VantageInternational-Live 4 0.00 × 22 GlobalPrime-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 3 JustForex-Live 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real6 0.00 × 4 Exness-Real16 0.00 × 21 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 6 OctaFX-Real9 0.00 × 6 OctaFX-Real10 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.08 × 161 Axi-US05-Live 0.16 × 56 ICMarketsSC-Live31 0.20 × 172 Exness-Real4 0.24 × 46 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 14 Axi-US06-Live 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live27 0.30 × 159 Exness-Real24 0.42 × 38 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.45 × 22 еще 43... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика