- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
752
盈利交易:
459 (61.03%)
亏损交易:
293 (38.96%)
最好交易:
520.59 USD
最差交易:
-380.40 USD
毛利:
5 499.45 USD (308 791 pips)
毛利亏损:
-6 443.10 USD (339 963 pips)
最大连续赢利:
18 (1 032.42 USD)
最大连续盈利:
1 032.42 USD (18)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
13.57%
最大入金加载:
14.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
377 (50.13%)
短期交易:
375 (49.87%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-1.25 USD
平均利润:
11.98 USD
平均损失:
-21.99 USD
最大连续失误:
15 (-830.24 USD)
最大连续亏损:
-1 208.07 USD (14)
每月增长:
-51.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 210.18 USD
最大值:
2 061.83 USD (72.30%)
相对跌幅:
结余:
78.93% (2 061.83 USD)
净值:
27.51% (192.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|629
|.US30Cash
|123
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-378
|.US30Cash
|-566
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|.US30Cash
|-29K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +520.59 USD
最差交易: -380 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 032.42 USD
最大连续亏损: -830.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-63%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
19
0%
752
61%
14%
0.85
-1.25
USD
USD
79%
1:500