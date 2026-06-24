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Сигналы / MetaTrader 5 / Apex H1 Capital 001
Phuoc Toan Le

Apex H1 Capital 001

Phuoc Toan Le
Phuoc Toan Le

Phuoc Toan Le

Спрос и предложение ежедневно.
Стоп-лосс ставится сразу - всегда.
Абсолютно безопасно для вас.
Стремление к долгосрочной прибыли.
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2026 35%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
13.60 USD
Худший трейд:
-7.60 USD
Общая прибыль:
222.64 USD (19 608 pips)
Общий убыток:
-17.82 USD (1 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (77.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
1.30
Торговая активность:
99.23%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
26.95
Длинных трейдов:
26 (61.90%)
Коротких трейдов:
16 (38.10%)
Профит фактор:
12.49
Мат. ожидание:
4.88 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-3.56 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.60 USD (1)
Прирост в месяц:
23.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.60 USD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (7.27 USD)
По эквити:
7.86% (54.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 14
USDCHF# 11
AUDUSD# 7
EURUSD# 6
EURGBP# 3
EURCHF# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 76
USDCHF# 52
AUDUSD# 29
EURUSD# 34
EURGBP# 9
EURCHF# 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 7.6K
USDCHF# 3.6K
AUDUSD# 2.9K
EURUSD# 3.4K
EURGBP# 186
EURCHF# 478
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.60 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +77.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 05:23
No swaps are charged on the signal account
2026.07.02 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 15:48
Share of trading days is too low
2026.06.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 14:48
Share of trading days is too low
2026.06.25 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.24 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex H1 Capital 001
55 USD в месяц
35%
0
0
USD
793
USD
7
0%
42
88%
99%
12.49
4.88
USD
8%
1:500
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