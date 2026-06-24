- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
13.60 USD
Худший трейд:
-7.60 USD
Общая прибыль:
222.64 USD (19 608 pips)
Общий убыток:
-17.82 USD (1 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (77.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
1.30
Торговая активность:
99.23%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
26.95
Длинных трейдов:
26 (61.90%)
Коротких трейдов:
16 (38.10%)
Профит фактор:
12.49
Мат. ожидание:
4.88 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-3.56 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.60 USD (1)
Прирост в месяц:
23.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.60 USD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (7.27 USD)
По эквити:
7.86% (54.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|14
|USDCHF#
|11
|AUDUSD#
|7
|EURUSD#
|6
|EURGBP#
|3
|EURCHF#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD#
|76
|USDCHF#
|52
|AUDUSD#
|29
|EURUSD#
|34
|EURGBP#
|9
|EURCHF#
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD#
|7.6K
|USDCHF#
|3.6K
|AUDUSD#
|2.9K
|EURUSD#
|3.4K
|EURGBP#
|186
|EURCHF#
|478
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.60 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +77.33 USD
Макс. убыток в серии: -2.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
- Support & resistance trading strategy with one-step DCA recovery.
- If price moves against the position, one recovery trade is added.
- Closed all positions at target profit or predefined stop loss.
- 5+ Years of Forex Trading Experience
- Specializing in H1 Forex Trading
- Maximum Drawdown (Max DD): ≤25%
- Target Return: 15–25% per Month
- Recommended Capital: $588
- Leverage: 1:500
- For the best results, please use a Swap-Free account when copying this signal.
- Copy trade XM: https://social.xmwebsite.online/s/kRqXvZrm
- Copy trade Vantage: https://secure.vantagemarkets.com/copyTrading/visitor/discover/discoverDetail?strategyId=1428725&
- Copy trade Puprime: https://www.puprime.com/forex-trading-account/?sub1=spid_MTQzMDcwNQ%3D%3D&
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
793
USD
USD
7
0%
42
88%
99%
12.49
4.88
USD
USD
8%
1:500