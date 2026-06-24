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信号 / MetaTrader 5 / Apex H1 Capital 001
Phuoc Toan Le

Apex H1 Capital 001

Phuoc Toan Le
Phuoc Toan Le

Phuoc Toan Le

每日供应与需求。
立即止损——始终如此。
对您来说绝对安全。
致力于长期利润。
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 55 USD per 
增长自 2026 35%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
13.60 USD
最差交易:
-7.60 USD
毛利:
222.64 USD (19 608 pips)
毛利亏损:
-19.54 USD (1 621 pips)
最大连续赢利:
13 (77.33 USD)
最大连续盈利:
77.33 USD (13)
夏普比率:
1.20
交易活动:
99.23%
最大入金加载:
3.38%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
26.72
长期交易:
26 (59.09%)
短期交易:
18 (40.91%)
利润因子:
11.39
预期回报:
4.62 USD
平均利润:
6.02 USD
平均损失:
-2.79 USD
最大连续失误:
3 (-2.95 USD)
最大连续亏损:
-7.60 USD (1)
每月增长:
23.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.60 USD (1.06%)
相对跌幅:
结余:
1.09% (7.27 USD)
净值:
7.86% (54.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD# 16
USDCHF# 11
AUDUSD# 7
EURUSD# 6
EURGBP# 3
EURCHF# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD# 75
USDCHF# 52
AUDUSD# 29
EURUSD# 34
EURGBP# 9
EURCHF# 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD# 7.5K
USDCHF# 3.6K
AUDUSD# 2.9K
EURUSD# 3.4K
EURGBP# 186
EURCHF# 478
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.60 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +77.33 USD
最大连续亏损: -2.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


没有评论
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 05:23
No swaps are charged on the signal account
2026.07.02 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 15:48
Share of trading days is too low
2026.06.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 14:48
Share of trading days is too low
2026.06.25 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.24 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Apex H1 Capital 001
每月55 USD
35%
0
0
USD
791
USD
7
0%
44
84%
99%
11.39
4.62
USD
8%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载