- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
13.60 USD
最差交易:
-7.60 USD
毛利:
222.64 USD (19 608 pips)
毛利亏损:
-19.54 USD (1 621 pips)
最大连续赢利:
13 (77.33 USD)
最大连续盈利:
77.33 USD (13)
夏普比率:
1.20
交易活动:
99.23%
最大入金加载:
3.38%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
26.72
长期交易:
26 (59.09%)
短期交易:
18 (40.91%)
利润因子:
11.39
预期回报:
4.62 USD
平均利润:
6.02 USD
平均损失:
-2.79 USD
最大连续失误:
3 (-2.95 USD)
最大连续亏损:
-7.60 USD (1)
每月增长:
23.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.60 USD (1.06%)
相对跌幅:
结余:
1.09% (7.27 USD)
净值:
7.86% (54.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|16
|USDCHF#
|11
|AUDUSD#
|7
|EURUSD#
|6
|EURGBP#
|3
|EURCHF#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD#
|75
|USDCHF#
|52
|AUDUSD#
|29
|EURUSD#
|34
|EURGBP#
|9
|EURCHF#
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD#
|7.5K
|USDCHF#
|3.6K
|AUDUSD#
|2.9K
|EURUSD#
|3.4K
|EURGBP#
|186
|EURCHF#
|478
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.60 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +77.33 USD
最大连续亏损: -2.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
- Support & resistance trading strategy with one-step DCA recovery.
- If price moves against the position, one recovery trade is added.
- Closed all positions at target profit or predefined stop loss.
- 5+ Years of Forex Trading Experience
- Specializing in H1 Forex Trading
- Maximum Drawdown (Max DD): ≤25%
- Target Return: 15–25% per Month
- Recommended Capital: $588
- Leverage: 1:500
- For the best results, please use a Swap-Free account when copying this signal.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
35%
0
0
USD
USD
791
USD
USD
7
0%
44
84%
99%
11.39
4.62
USD
USD
8%
1:500