- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
315 (67.16%)
Убыточных трейдов:
154 (32.84%)
Лучший трейд:
39 797.20 USD
Худший трейд:
-22 836.00 USD
Общая прибыль:
931 301.36 USD (700 782 pips)
Общий убыток:
-497 974.81 USD (232 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (209 042.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
209 042.40 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
37.91%
Макс. загрузка депозита:
14.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
208 (44.35%)
Коротких трейдов:
261 (55.65%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
923.94 USD
Средняя прибыль:
2 956.51 USD
Средний убыток:
-3 233.60 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-44 501.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-101 800.00 USD (8)
Прирост в месяц:
13.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 813.84 USD
Максимальная:
153 248.60 USD (24.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.98% (153 248.60 USD)
По эквити:
27.47% (61 431.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|410
|US30.ecn
|16
|XAGUSD.pro
|14
|BTCUSD
|12
|XTIUSD.pro
|9
|XBRUSD.pro
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|319K
|US30.ecn
|-12K
|XAGUSD.pro
|92K
|BTCUSD
|11K
|XTIUSD.pro
|12K
|XBRUSD.pro
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|100K
|US30.ecn
|-29K
|XAGUSD.pro
|5K
|BTCUSD
|385K
|XTIUSD.pro
|3.3K
|XBRUSD.pro
|3.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39 797.20 USD
Худший трейд: -22 836 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +209 042.40 USD
Макс. убыток в серии: -44 501.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
271%
0
0
USD
USD
353K
USD
USD
10
0%
469
67%
38%
1.87
923.94
USD
USD
27%
1:400