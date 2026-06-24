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Сигналы / MetaTrader 4 / Trendpilot006
Kai Guo Wu

Trendpilot006

Kai Guo Wu
Kai Guo Wu

Kai Guo Wu

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 271%
MaxainGroup-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
315 (67.16%)
Убыточных трейдов:
154 (32.84%)
Лучший трейд:
39 797.20 USD
Худший трейд:
-22 836.00 USD
Общая прибыль:
931 301.36 USD (700 782 pips)
Общий убыток:
-497 974.81 USD (232 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (209 042.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
209 042.40 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
37.91%
Макс. загрузка депозита:
14.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
208 (44.35%)
Коротких трейдов:
261 (55.65%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
923.94 USD
Средняя прибыль:
2 956.51 USD
Средний убыток:
-3 233.60 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-44 501.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-101 800.00 USD (8)
Прирост в месяц:
13.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 813.84 USD
Максимальная:
153 248.60 USD (24.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.98% (153 248.60 USD)
По эквити:
27.47% (61 431.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 410
US30.ecn 16
XAGUSD.pro 14
BTCUSD 12
XTIUSD.pro 9
XBRUSD.pro 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 319K
US30.ecn -12K
XAGUSD.pro 92K
BTCUSD 11K
XTIUSD.pro 12K
XBRUSD.pro 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 100K
US30.ecn -29K
XAGUSD.pro 5K
BTCUSD 385K
XTIUSD.pro 3.3K
XBRUSD.pro 3.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39 797.20 USD
Худший трейд: -22 836 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +209 042.40 USD
Макс. убыток в серии: -44 501.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 05:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 03:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 04:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 02:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.04 21:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.30 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trendpilot006
3000 USD в месяц
271%
0
0
USD
353K
USD
10
0%
469
67%
38%
1.87
923.94
USD
27%
1:400
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