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Kai Guo Wu

Trendpilot006

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盈利交易:
322 (65.71%)
亏损交易:
168 (34.29%)
最好交易:
39 797.20 USD
最差交易:
-22 836.00 USD
毛利:
949 934.26 USD (711 100 pips)
毛利亏损:
-531 817.71 USD (256 031 pips)
最大连续赢利:
30 (209 042.40 USD)
最大连续盈利:
209 042.40 USD (30)
夏普比率:
0.18
交易活动:
40.98%
最大入金加载:
14.86%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.73
长期交易:
214 (43.67%)
短期交易:
276 (56.33%)
利润因子:
1.79
预期回报:
853.30 USD
平均利润:
2 950.11 USD
平均损失:
-3 165.58 USD
最大连续失误:
17 (-44 501.25 USD)
最大连续亏损:
-101 800.00 USD (8)
每月增长:
2.89%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
19 813.84 USD
最大值:
153 248.60 USD (24.98%)
相对跌幅:
结余:
24.98% (153 248.60 USD)
净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 429
US30.ecn 16
XAGUSD.pro 16
BTCUSD 12
XTIUSD.pro 9
XBRUSD.pro 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 308K
US30.ecn -12K
XAGUSD.pro 88K
BTCUSD 11K
XTIUSD.pro 12K
XBRUSD.pro 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 88K
US30.ecn -29K
XAGUSD.pro 3.6K
BTCUSD 385K
XTIUSD.pro 3.3K
XBRUSD.pro 3.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +39 797.20 USD
最差交易: -22 836 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +209 042.40 USD
最大连续亏损: -44 501.25 USD

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2026.08.12 04:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 05:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 03:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 04:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 02:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.04 21:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.30 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
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