- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
490
盈利交易:
322 (65.71%)
亏损交易:
168 (34.29%)
最好交易:
39 797.20 USD
最差交易:
-22 836.00 USD
毛利:
949 934.26 USD (711 100 pips)
毛利亏损:
-531 817.71 USD (256 031 pips)
最大连续赢利:
30 (209 042.40 USD)
最大连续盈利:
209 042.40 USD (30)
夏普比率:
0.18
交易活动:
40.98%
最大入金加载:
14.86%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.73
长期交易:
214 (43.67%)
短期交易:
276 (56.33%)
利润因子:
1.79
预期回报:
853.30 USD
平均利润:
2 950.11 USD
平均损失:
-3 165.58 USD
最大连续失误:
17 (-44 501.25 USD)
最大连续亏损:
-101 800.00 USD (8)
每月增长:
2.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19 813.84 USD
最大值:
153 248.60 USD (24.98%)
相对跌幅:
结余:
24.98% (153 248.60 USD)
净值:
27.47% (61 431.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|429
|US30.ecn
|16
|XAGUSD.pro
|16
|BTCUSD
|12
|XTIUSD.pro
|9
|XBRUSD.pro
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|308K
|US30.ecn
|-12K
|XAGUSD.pro
|88K
|BTCUSD
|11K
|XTIUSD.pro
|12K
|XBRUSD.pro
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|88K
|US30.ecn
|-29K
|XAGUSD.pro
|3.6K
|BTCUSD
|385K
|XTIUSD.pro
|3.3K
|XBRUSD.pro
|3.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39 797.20 USD
最差交易: -22 836 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +209 042.40 USD
最大连续亏损: -44 501.25 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
255%
0
0
USD
USD
338K
USD
USD
11
0%
490
65%
41%
1.78
853.30
USD
USD
27%
1:400