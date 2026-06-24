- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
38 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.37 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
58.65 USD (5 395 pips)
Общий убыток:
-1.67 USD
Макс. серия выигрышей:
38 (58.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.65 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
1.79
Торговая активность:
1.27%
Макс. загрузка депозита:
16.15%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
712.25
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
35.12
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.08 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (0.04 USD)
По эквити:
6.10% (27.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +58.65 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
8
100%
38
100%
1%
35.11
1.54
USD
USD
6%
1:400