- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
38 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.37 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
58.65 USD (5 395 pips)
毛利亏损:
-1.67 USD
最大连续赢利:
38 (58.65 USD)
最大连续盈利:
58.65 USD (38)
夏普比率:
1.79
交易活动:
1.27%
最大入金加载:
16.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
712.25
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
35.12
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
12.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
0.08 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (0.04 USD)
净值:
6.10% (27.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.37 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +58.65 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
8
100%
38
100%
1%
35.11
1.54
USD
USD
6%
1:400