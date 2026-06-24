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Сигналы / MetaTrader 4 / Breakthrough Surge One
Bing Ke

Breakthrough Surge One

Bing Ke
Bing Ke

Bing Ke

2 темы 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2026 112%
RockfortMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
101 (41.39%)
Убыточных трейдов:
143 (58.61%)
Лучший трейд:
2 467.15 USD
Худший трейд:
-214.50 USD
Общая прибыль:
44 891.49 USD (44 594 pips)
Общий убыток:
-22 569.00 USD (21 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 863.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 423.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
2.94%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
57 секунд
Фактор восстановления:
14.55
Длинных трейдов:
122 (50.00%)
Коротких трейдов:
122 (50.00%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
91.49 USD
Средняя прибыль:
444.47 USD
Средний убыток:
-157.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 534.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 534.50 USD (8)
Прирост в месяц:
17.03%
Годовой прогноз:
206.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 534.50 USD (3.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (1 534.50 USD)
По эквити:
0.38% (161.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 244
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 467.15 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 863.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 534.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.06.24 01:45
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakthrough Surge One
150 USD в месяц
112%
0
0
USD
42K
USD
19
100%
244
41%
0%
1.98
91.49
USD
4%
1:500
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