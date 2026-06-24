- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
101 (41.39%)
Убыточных трейдов:
143 (58.61%)
Лучший трейд:
2 467.15 USD
Худший трейд:
-214.50 USD
Общая прибыль:
44 891.49 USD (44 594 pips)
Общий убыток:
-22 569.00 USD (21 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 863.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 423.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
2.94%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
57 секунд
Фактор восстановления:
14.55
Длинных трейдов:
122 (50.00%)
Коротких трейдов:
122 (50.00%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
91.49 USD
Средняя прибыль:
444.47 USD
Средний убыток:
-157.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 534.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 534.50 USD (8)
Прирост в месяц:
17.03%
Годовой прогноз:
206.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 534.50 USD (3.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (1 534.50 USD)
По эквити:
0.38% (161.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 467.15 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 863.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 534.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
112%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
19
100%
244
41%
0%
1.98
91.49
USD
USD
4%
1:500