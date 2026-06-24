- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
247
盈利交易:
102 (41.29%)
亏损交易:
145 (58.70%)
最好交易:
2 467.15 USD
最差交易:
-214.50 USD
毛利:
45 601.78 USD (45 104 pips)
毛利亏损:
-22 990.50 USD (21 750 pips)
最大连续赢利:
5 (1 863.83 USD)
最大连续盈利:
3 423.36 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
0.36%
最大入金加载:
2.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
56 秒
采收率:
14.74
长期交易:
125 (50.61%)
短期交易:
122 (49.39%)
利润因子:
1.98
预期回报:
91.54 USD
平均利润:
447.08 USD
平均损失:
-158.56 USD
最大连续失误:
8 (-1 534.50 USD)
最大连续亏损:
-1 534.50 USD (8)
每月增长:
13.20%
年度预测:
160.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 534.50 USD (3.92%)
相对跌幅:
结余:
3.92% (1 534.50 USD)
净值:
0.38% (161.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 467.15 USD
最差交易: -215 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 863.83 USD
最大连续亏损: -1 534.50 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
113%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
20
100%
247
41%
0%
1.98
91.54
USD
USD
4%
1:500