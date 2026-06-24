- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
77 (89.53%)
Убыточных трейдов:
9 (10.47%)
Лучший трейд:
213.41 CAD
Худший трейд:
-108.73 CAD
Общая прибыль:
1 454.54 CAD (40 429 pips)
Общий убыток:
-469.91 CAD (15 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (276.21 CAD)
Макс. прибыль в серии:
296.52 CAD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.47%
Макс. загрузка депозита:
4.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
35 (40.70%)
Коротких трейдов:
51 (59.30%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
11.45 CAD
Средняя прибыль:
18.89 CAD
Средний убыток:
-52.21 CAD
Макс. серия проигрышей:
2 (-152.96 CAD)
Макс. убыток в серии:
-152.96 CAD (2)
Прирост в месяц:
29.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 CAD
Максимальная:
153.02 CAD (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.77% (153.11 CAD)
По эквити:
30.65% (917.43 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|764
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +213.41 CAD
Худший трейд: -109 CAD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +276.21 CAD
Макс. убыток в серии: -152.96 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is the official live signal for Logan MT5 on VT Markets
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
3.4K
CAD
CAD
7
100%
86
89%
10%
3.09
11.45
CAD
CAD
31%
1:500