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Сигналы / MetaTrader 5 / Logan MT5 Medium High Risk
Thierry Ouellet

Logan MT5 Medium High Risk

Thierry Ouellet
Thierry Ouellet

Thierry Ouellet

5 (21)
Hello everyone!
After years of manual trading and testing countless Expert Advisors, I finally decided to build my own EA: **Logan MT5**.
1 продукт 3 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
VTMarkets-Live 7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
77 (89.53%)
Убыточных трейдов:
9 (10.47%)
Лучший трейд:
213.41 CAD
Худший трейд:
-108.73 CAD
Общая прибыль:
1 454.54 CAD (40 429 pips)
Общий убыток:
-469.91 CAD (15 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (276.21 CAD)
Макс. прибыль в серии:
296.52 CAD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.47%
Макс. загрузка депозита:
4.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
35 (40.70%)
Коротких трейдов:
51 (59.30%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
11.45 CAD
Средняя прибыль:
18.89 CAD
Средний убыток:
-52.21 CAD
Макс. серия проигрышей:
2 (-152.96 CAD)
Макс. убыток в серии:
-152.96 CAD (2)
Прирост в месяц:
29.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 CAD
Максимальная:
153.02 CAD (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.77% (153.11 CAD)
По эквити:
30.65% (917.43 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 764
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 24K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +213.41 CAD
Худший трейд: -109 CAD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +276.21 CAD
Макс. убыток в серии: -152.96 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is the official live signal for Logan MT5 on VT Markets
Нет отзывов
2026.07.15 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 16:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.24 14:32
Share of trading days is too low
2026.06.24 14:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 14:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.24 13:32
Share of trading days is too low
2026.06.24 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 13:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.24 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 01:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.24 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Logan MT5 Medium High Risk
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
3.4K
CAD
7
100%
86
89%
10%
3.09
11.45
CAD
31%
1:500
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