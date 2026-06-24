- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
79 (89.77%)
亏损交易:
9 (10.23%)
最好交易:
213.41 CAD
最差交易:
-108.73 CAD
毛利:
1 464.47 CAD (41 144 pips)
毛利亏损:
-470.00 CAD (15 948 pips)
最大连续赢利:
20 (276.21 CAD)
最大连续盈利:
296.52 CAD (19)
夏普比率:
0.32
交易活动:
10.47%
最大入金加载:
4.93%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.50
长期交易:
37 (42.05%)
短期交易:
51 (57.95%)
利润因子:
3.12
预期回报:
11.30 CAD
平均利润:
18.54 CAD
平均损失:
-52.22 CAD
最大连续失误:
2 (-152.96 CAD)
最大连续亏损:
-152.96 CAD (2)
每月增长:
27.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 CAD
最大值:
153.02 CAD (4.77%)
相对跌幅:
结余:
4.77% (153.11 CAD)
净值:
30.65% (917.43 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +213.41 CAD
最差交易: -109 CAD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +276.21 CAD
最大连续亏损: -152.96 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
3.4K
CAD
CAD
7
100%
88
89%
10%
3.11
11.30
CAD
CAD
31%
1:500