- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
84 (68.29%)
Убыточных трейдов:
39 (31.71%)
Лучший трейд:
13.36 USD
Худший трейд:
-4.72 USD
Общая прибыль:
135.77 USD (11 550 pips)
Общий убыток:
-60.68 USD (5 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (8.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.36 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
98.24%
Макс. загрузка депозита:
7.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.81
Длинных трейдов:
63 (51.22%)
Коротких трейдов:
60 (48.78%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-1.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.52 USD (2)
Прирост в месяц:
7.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.52 USD (1.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.63% (8.52 USD)
По эквити:
11.79% (67.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.36 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.61 USD
Макс. убыток в серии: -8.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 42
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
575
USD
USD
7
100%
123
68%
98%
2.23
0.61
USD
USD
12%
1:500