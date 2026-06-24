- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
126
盈利交易:
85 (67.46%)
亏损交易:
41 (32.54%)
最好交易:
13.36 USD
最差交易:
-4.72 USD
毛利:
138.83 USD (11 702 pips)
毛利亏损:
-62.56 USD (5 651 pips)
最大连续赢利:
8 (8.61 USD)
最大连续盈利:
13.36 USD (1)
夏普比率:
0.29
交易活动:
98.24%
最大入金加载:
7.07%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.95
长期交易:
66 (52.38%)
短期交易:
60 (47.62%)
利润因子:
2.22
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-1.53 USD
最大连续失误:
2 (-8.52 USD)
最大连续亏损:
-8.52 USD (2)
每月增长:
5.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.52 USD (1.63%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (8.52 USD)
净值:
11.79% (67.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.36 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.61 USD
最大连续亏损: -8.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 42
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
15%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
8
100%
126
67%
98%
2.21
0.61
USD
USD
12%
1:500