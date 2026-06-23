- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
843
Прибыльных трейдов:
676 (80.18%)
Убыточных трейдов:
167 (19.81%)
Лучший трейд:
101.16 GBP
Худший трейд:
-239.53 GBP
Общая прибыль:
1 236.13 GBP (1 922 590 pips)
Общий убыток:
-1 418.04 GBP (996 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (50.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
185.15 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.45%
Макс. загрузка депозита:
43.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
439 (52.08%)
Коротких трейдов:
404 (47.92%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.22 GBP
Средняя прибыль:
1.83 GBP
Средний убыток:
-8.49 GBP
Макс. серия проигрышей:
9 (-19.41 GBP)
Макс. убыток в серии:
-246.00 GBP (4)
Прирост в месяц:
-25.92%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
356.33 GBP
Максимальная:
542.35 GBP (79.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.36% (542.07 GBP)
По эквити:
55.30% (209.71 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|752
|BTCUSD
|82
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-318
|BTCUSD
|102
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|923K
|EURUSD
|447
|GBPUSD
|-276
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.16 GBP
Худший трейд: -240 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.00 GBP
Макс. убыток в серии: -19.41 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.83 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Minimum balance to trade: 500.00
Please watch first for a few months to see how we trade then contact us for a quick chat and then if you are confident enough subscribe to our signal .
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
318
GBP
GBP
7
67%
843
80%
28%
0.87
-0.22
GBP
GBP
79%
1:500