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Сигналы / MetaTrader 5 / Spirit Trading
Robert Izold

Spirit Trading

Robert Izold
Robert Izold

Robert Izold

0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -37%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
843
Прибыльных трейдов:
676 (80.18%)
Убыточных трейдов:
167 (19.81%)
Лучший трейд:
101.16 GBP
Худший трейд:
-239.53 GBP
Общая прибыль:
1 236.13 GBP (1 922 590 pips)
Общий убыток:
-1 418.04 GBP (996 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (50.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
185.15 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.45%
Макс. загрузка депозита:
43.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
439 (52.08%)
Коротких трейдов:
404 (47.92%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.22 GBP
Средняя прибыль:
1.83 GBP
Средний убыток:
-8.49 GBP
Макс. серия проигрышей:
9 (-19.41 GBP)
Макс. убыток в серии:
-246.00 GBP (4)
Прирост в месяц:
-25.92%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
356.33 GBP
Максимальная:
542.35 GBP (79.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.36% (542.07 GBP)
По эквити:
55.30% (209.71 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 752
BTCUSD 82
EURUSD 6
GBPUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -318
BTCUSD 102
EURUSD 52
GBPUSD -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.8K
BTCUSD 923K
EURUSD 447
GBPUSD -276
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.16 GBP
Худший трейд: -240 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.00 GBP
Макс. убыток в серии: -19.41 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.83 × 6
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Minimum balance to trade: 500.00 

Please watch first for a few months to see how we trade then contact us for a quick chat and then if you are confident enough subscribe to our signal .

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 10:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 18:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 08:51
Share of trading days is too low
2026.06.24 08:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 07:49
Share of trading days is too low
2026.06.24 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 06:49
Share of trading days is too low
2026.06.24 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 19:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spirit Trading
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
318
GBP
7
67%
843
80%
28%
0.87
-0.22
GBP
79%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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