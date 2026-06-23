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信号 / MetaTrader 5 / Spirit Trading
Robert Izold

Spirit Trading

Robert Izold
Robert Izold

Robert Izold

0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -32%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
894
盈利交易:
712 (79.64%)
亏损交易:
182 (20.36%)
最好交易:
101.16 GBP
最差交易:
-239.53 GBP
毛利:
1 292.88 GBP (1 983 074 pips)
毛利亏损:
-1 449.16 GBP (1 050 870 pips)
最大连续赢利:
114 (50.00 GBP)
最大连续盈利:
185.15 GBP (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
29.50%
最大入金加载:
43.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
102
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.29
长期交易:
457 (51.12%)
短期交易:
437 (48.88%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.17 GBP
平均利润:
1.82 GBP
平均损失:
-7.96 GBP
最大连续失误:
9 (-19.41 GBP)
最大连续亏损:
-246.00 GBP (4)
每月增长:
-19.95%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
356.33 GBP
最大值:
542.35 GBP (79.06%)
相对跌幅:
结余:
79.36% (542.07 GBP)
净值:
55.30% (209.71 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 784
BTCUSD 95
EURUSD 8
USDCAD 4
GBPUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -280
BTCUSD 94
EURUSD 56
USDCAD -1
GBPUSD -71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7K
BTCUSD 925K
EURUSD 554
USDCAD 41
GBPUSD -276
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +101.16 GBP
最差交易: -240 GBP
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +50.00 GBP
最大连续亏损: -19.41 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
0.71 × 7
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
TitanFX-MT5-01
61.00 × 1
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Minimum balance to trade: 500.00 

Please watch first for a few months to see how we trade then contact us for a quick chat and then if you are confident enough subscribe to our signal .

没有评论
2026.08.12 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 01:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 10:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 18:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 08:51
Share of trading days is too low
2026.06.24 08:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 07:49
Share of trading days is too low
2026.06.24 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 06:49
Share of trading days is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Spirit Trading
每月30 USD
-32%
0
0
USD
344
GBP
8
65%
894
79%
29%
0.89
-0.17
GBP
79%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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