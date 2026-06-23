- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
894
盈利交易:
712 (79.64%)
亏损交易:
182 (20.36%)
最好交易:
101.16 GBP
最差交易:
-239.53 GBP
毛利:
1 292.88 GBP (1 983 074 pips)
毛利亏损:
-1 449.16 GBP (1 050 870 pips)
最大连续赢利:
114 (50.00 GBP)
最大连续盈利:
185.15 GBP (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
29.50%
最大入金加载:
43.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
102
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.29
长期交易:
457 (51.12%)
短期交易:
437 (48.88%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.17 GBP
平均利润:
1.82 GBP
平均损失:
-7.96 GBP
最大连续失误:
9 (-19.41 GBP)
最大连续亏损:
-246.00 GBP (4)
每月增长:
-19.95%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
356.33 GBP
最大值:
542.35 GBP (79.06%)
相对跌幅:
结余:
79.36% (542.07 GBP)
净值:
55.30% (209.71 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|784
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|8
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-280
|BTCUSD
|94
|EURUSD
|56
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|-71
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7K
|BTCUSD
|925K
|EURUSD
|554
|USDCAD
|41
|GBPUSD
|-276
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.16 GBP
最差交易: -240 GBP
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +50.00 GBP
最大连续亏损: -19.41 GBP
Minimum balance to trade: 500.00
Please watch first for a few months to see how we trade then contact us for a quick chat and then if you are confident enough subscribe to our signal .
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-32%
0
0
USD
USD
344
GBP
GBP
8
65%
894
79%
29%
0.89
-0.17
GBP
GBP
79%
1:500