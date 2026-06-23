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Evgenii Gavrilov

Geosphere

Evgenii Gavrilov
Evgenii Gavrilov

Evgenii Gavrilov

8 комментариев
0 отзывов
Надежность
7 недель
1 / 323 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
74 (67.88%)
Убыточных трейдов:
35 (32.11%)
Лучший трейд:
24.11 USD
Худший трейд:
-7.69 USD
Общая прибыль:
301.31 USD (27 863 pips)
Общий убыток:
-93.29 USD (7 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (96.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.99 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
99.49%
Макс. загрузка депозита:
5.91%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.33
Длинных трейдов:
73 (66.97%)
Коротких трейдов:
36 (33.03%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
4.07 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.38 USD (4)
Прирост в месяц:
9.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.26 USD
Максимальная:
28.38 USD (1.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (28.78 USD)
По эквити:
6.71% (113.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 45
NZDCAD 29
AUDCAD 16
AUDUSD 7
EURUSD 4
GBPAUD 3
EURCHF 3
EURGBP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 34
NZDCAD 59
AUDCAD 11
AUDUSD 35
EURUSD 22
GBPAUD 31
EURCHF 0
EURGBP 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 2K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 982
AUDUSD 3.5K
EURUSD 2.5K
GBPAUD 4.5K
EURCHF 303
EURGBP 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.11 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +96.99 USD
Макс. убыток в серии: -4.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 16
Tickmill-Live
0.00 × 2
Swissquote-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 7
Exness-MT5Real3
0.11 × 99
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 101
Exness-MT5Real7
0.22 × 18
TitanFX-MT5-01
0.29 × 94
AdmiralMarkets-MT5
0.43 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
HTOTAL.RU-MT5
0.53 × 30
FIBOGroup-MT5 Server
0.70 × 10
ActivTrades-Server
0.71 × 244
ICMarkets-MT5
0.82 × 674
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 118
GoMarkets-Live
0.90 × 29
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.08 × 9902
Exness-MT5Real
1.13 × 8
FBS-Real
1.33 × 3
еще 44...
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Нет отзывов
2026.07.02 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 21:43
Share of trading days is too low
2026.06.23 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 19:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 19:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 19:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.23 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 19:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Geosphere
30 USD в месяц
14%
1
323
USD
1.7K
USD
7
100%
109
67%
99%
3.22
1.91
USD
7%
1:500
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