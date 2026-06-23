Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN 0.00 × 16 Tickmill-Live 0.00 × 2 Swissquote-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 1 Just2Trade-MT5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real2 0.00 × 7 Exness-MT5Real3 0.11 × 99 AlpariEvrasia-MT5 0.19 × 101 Exness-MT5Real7 0.22 × 18 TitanFX-MT5-01 0.29 × 94 AdmiralMarkets-MT5 0.43 × 14 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 40 HTOTAL.RU-MT5 0.53 × 30 FIBOGroup-MT5 Server 0.70 × 10 ActivTrades-Server 0.71 × 244 ICMarkets-MT5 0.82 × 674 ICMarketsSC-MT5-2 0.85 × 118 GoMarkets-Live 0.90 × 29 FusionMarkets-Live 0.93 × 41 QTrade-Server 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.08 × 9902 Exness-MT5Real 1.13 × 8 FBS-Real 1.33 × 3 еще 44... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика