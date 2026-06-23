- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
74 (67.88%)
Убыточных трейдов:
35 (32.11%)
Лучший трейд:
24.11 USD
Худший трейд:
-7.69 USD
Общая прибыль:
301.31 USD (27 863 pips)
Общий убыток:
-93.29 USD (7 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (96.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.99 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
99.49%
Макс. загрузка депозита:
5.91%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.33
Длинных трейдов:
73 (66.97%)
Коротких трейдов:
36 (33.03%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
4.07 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.38 USD (4)
Прирост в месяц:
9.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.26 USD
Максимальная:
28.38 USD (1.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (28.78 USD)
По эквити:
6.71% (113.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|45
|NZDCAD
|29
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|3
|EURCHF
|3
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|59
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|35
|EURUSD
|22
|GBPAUD
|31
|EURCHF
|0
|EURGBP
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDCAD
|982
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|2.5K
|GBPAUD
|4.5K
|EURCHF
|303
|EURGBP
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.11 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +96.99 USD
Макс. убыток в серии: -4.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Swissquote-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 99
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 101
|
Exness-MT5Real7
|0.22 × 18
|
TitanFX-MT5-01
|0.29 × 94
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.43 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.53 × 30
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.70 × 10
|
ActivTrades-Server
|0.71 × 244
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 674
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 118
|
GoMarkets-Live
|0.90 × 29
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.08 × 9902
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
|
FBS-Real
|1.33 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
1
323
USD
USD
1.7K
USD
USD
7
100%
109
67%
99%
3.22
1.91
USD
USD
7%
1:500