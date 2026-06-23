- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
74 (67.88%)
亏损交易:
35 (32.11%)
最好交易:
24.11 USD
最差交易:
-7.69 USD
毛利:
301.31 USD (27 863 pips)
毛利亏损:
-93.72 USD (7 009 pips)
最大连续赢利:
20 (96.99 USD)
最大连续盈利:
96.99 USD (20)
夏普比率:
0.44
交易活动:
99.49%
最大入金加载:
5.91%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.31
长期交易:
73 (66.97%)
短期交易:
36 (33.03%)
利润因子:
3.22
预期回报:
1.90 USD
平均利润:
4.07 USD
平均损失:
-2.68 USD
最大连续失误:
6 (-4.89 USD)
最大连续亏损:
-28.38 USD (4)
每月增长:
7.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.26 USD
最大值:
28.38 USD (1.77%)
相对跌幅:
结余:
1.81% (28.78 USD)
净值:
6.71% (113.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|45
|NZDCAD
|29
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|3
|EURCHF
|3
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|59
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|35
|EURUSD
|22
|GBPAUD
|31
|EURCHF
|0
|EURGBP
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDCAD
|982
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|2.5K
|GBPAUD
|4.5K
|EURCHF
|303
|EURGBP
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.11 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +96.99 USD
最大连续亏损: -4.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Swissquote-Server
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 99
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 101
|
Exness-MT5Real7
|0.22 × 18
|
TitanFX-MT5-01
|0.29 × 94
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.43 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.53 × 30
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.70 × 10
|
ActivTrades-Server
|0.71 × 244
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 674
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 118
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 43
|
GoMarkets-Live
|0.90 × 29
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
1
323
USD
USD
1.7K
USD
USD
7
100%
109
67%
99%
3.21
1.90
USD
USD
7%
1:500