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Сигналы / MetaTrader 4 / The Stoic
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
Valerii Vikulov

Valerii Vikulov

На финансовых рынках с 2013 года. С началом ознакомления с Forex перепробовал много торговых методик на различных инструментах. В результате оставил более простое и понятное для себя: - технический анализ - Price action + уровни.
1 тема 2 комментария
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
EGlobal-Classic3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
24.24 USD
Худший трейд:
-9.48 USD
Общая прибыль:
52.11 USD (1 353 pips)
Общий убыток:
-55.32 USD (1 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
7.94%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-47.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.34 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.16 USD
Максимальная:
47.34 USD (10.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.39% (47.34 USD)
По эквити:
3.33% (14.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 14
GBPUSD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 13
GBPUSD 6
AUDUSD -9
NZDUSD -14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 436
GBPUSD 330
AUDUSD -149
NZDUSD -277
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.24 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +9.99 USD
Макс. убыток в серии: -47.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
EuropeFX1-Live
0.00 × 2
GAINSY-Real
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.04 × 47
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 56
Pepperstone-04
0.21 × 24
XMUK-Real 17
0.23 × 86
ICMarkets-Live16
0.26 × 62
Pepperstone-Edge07
0.29 × 14
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
Pepperstone-Edge05
0.34 × 365
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 140
TickmillUK-Live03
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 182
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 2
Tickmill-Live09
0.50 × 2
еще 134...
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Основная идея управления средствами - контроль риска и долгосрочный результат вместо погони за быстрыми деньгами.

Пару слов об методах принятия торговых решений

  • технический анализ
  • умеренные риски 
  • отсутствие агрессивных методов управления

Оценивать продуктивность сигнала оптимальнее всего за квартал.

Нет отзывов
2026.07.31 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.31 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 16:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 16:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 17:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.06.23 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 17:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Stoic
38 USD в месяц
-1%
0
0
USD
425
USD
9
0%
21
57%
30%
0.94
-0.15
USD
10%
1:500
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