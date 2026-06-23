Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live05 0.00 × 1 Pepperstone-Edge09 0.00 × 10 ICMarkets-Live23 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 2 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 2 EuropeFX1-Live 0.00 × 2 GAINSY-Real 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.04 × 47 EGlobalTrade-Classic3 0.18 × 56 Pepperstone-04 0.21 × 24 XMUK-Real 17 0.23 × 86 ICMarkets-Live16 0.26 × 62 Pepperstone-Edge07 0.29 × 14 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.32 × 76 Pepperstone-Edge05 0.34 × 365 ICMarketsSC-Live08 0.42 × 140 TickmillUK-Live03 0.46 × 13 ICMarkets-Live03 0.49 × 182 ICMarkets-Live07 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.50 × 2 Tickmill-Live09 0.50 × 2 еще 134... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика