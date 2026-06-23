- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
24.24 USD
Худший трейд:
-9.48 USD
Общая прибыль:
52.11 USD (1 353 pips)
Общий убыток:
-55.32 USD (1 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
7.94%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-47.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.34 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.16 USD
Максимальная:
47.34 USD (10.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.39% (47.34 USD)
По эквити:
3.33% (14.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|-9
|NZDUSD
|-14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|436
|GBPUSD
|330
|AUDUSD
|-149
|NZDUSD
|-277
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.24 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +9.99 USD
Макс. убыток в серии: -47.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 2
|
GAINSY-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.04 × 47
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 56
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
XMUK-Real 17
|0.23 × 86
|
ICMarkets-Live16
|0.26 × 62
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 14
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
Pepperstone-Edge05
|0.34 × 365
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 140
|
TickmillUK-Live03
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 182
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
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Основная идея управления средствами - контроль риска и долгосрочный результат вместо погони за быстрыми деньгами.
Пару слов об методах принятия торговых решений
- технический анализ
- умеренные риски
- отсутствие агрессивных методов управления
Оценивать продуктивность сигнала оптимальнее всего за квартал.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
425
USD
USD
9
0%
21
57%
30%
0.94
-0.15
USD
USD
10%
1:500