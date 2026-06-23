- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
12 (52.17%)
亏损交易:
11 (47.83%)
最好交易:
24.24 USD
最差交易:
-9.48 USD
毛利:
52.11 USD (1 353 pips)
毛利亏损:
-62.89 USD (1 194 pips)
最大连续赢利:
6 (9.99 USD)
最大连续盈利:
24.90 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
33.07%
最大入金加载:
7.94%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
16 (69.57%)
短期交易:
7 (30.43%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-5.72 USD
最大连续失误:
7 (-47.34 USD)
最大连续亏损:
-47.34 USD (7)
每月增长:
-4.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.16 USD
最大值:
47.34 USD (10.39%)
相对跌幅:
结余:
10.39% (47.34 USD)
净值:
3.33% (14.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|-9
|NZDUSD
|-14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|330
|AUDUSD
|-149
|NZDUSD
|-277
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.24 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +9.99 USD
最大连续亏损: -47.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobal-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 2
|
GAINSY-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.04 × 47
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 56
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
XMUK-Real 17
|0.23 × 86
|
ICMarkets-Live16
|0.26 × 62
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 14
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
Pepperstone-Edge05
|0.34 × 365
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 140
|
TickmillUK-Live03
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 182
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
Основная идея управления средствами - контроль риска и долгосрочный результат вместо погони за быстрыми деньгами.
Пару слов об методах принятия торговых решений
- технический анализ
- умеренные риски
- отсутствие агрессивных методов управления
Оценивать продуктивность сигнала оптимальнее всего за квартал.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
-3%
0
0
USD
USD
417
USD
USD
10
0%
23
52%
33%
0.82
-0.47
USD
USD
10%
1:500