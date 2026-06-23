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Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
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Valerii Vikulov

На финансовых рынках с 2013 года. С началом ознакомления с Forex перепробовал много торговых методик на различных инструментах. В результате оставил более простое и понятное для себя: - технический анализ - Price action + уровни.
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交易:
23
盈利交易:
12 (52.17%)
亏损交易:
11 (47.83%)
最好交易:
24.24 USD
最差交易:
-9.48 USD
毛利:
52.11 USD (1 353 pips)
毛利亏损:
-62.89 USD (1 194 pips)
最大连续赢利:
6 (9.99 USD)
最大连续盈利:
24.90 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
33.07%
最大入金加载:
7.94%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
16 (69.57%)
短期交易:
7 (30.43%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-5.72 USD
最大连续失误:
7 (-47.34 USD)
最大连续亏损:
-47.34 USD (7)
每月增长:
-4.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.16 USD
最大值:
47.34 USD (10.39%)
相对跌幅:
结余:
10.39% (47.34 USD)
净值:
3.33% (14.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 16
GBPUSD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 6
GBPUSD 6
AUDUSD -9
NZDUSD -14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 255
GBPUSD 330
AUDUSD -149
NZDUSD -277
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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最好交易: +24.24 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +9.99 USD
最大连续亏损: -47.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobal-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
EuropeFX1-Live
0.00 × 2
GAINSY-Real
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.04 × 47
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 56
Pepperstone-04
0.21 × 24
XMUK-Real 17
0.23 × 86
ICMarkets-Live16
0.26 × 62
Pepperstone-Edge07
0.29 × 14
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
Pepperstone-Edge05
0.34 × 365
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 140
TickmillUK-Live03
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 182
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 2
Tickmill-Live09
0.50 × 2
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2026.07.31 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.31 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 16:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 16:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 17:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.06.23 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 17:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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