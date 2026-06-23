- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
37 (39.78%)
Убыточных трейдов:
56 (60.22%)
Лучший трейд:
332.53 USD
Худший трейд:
-343.16 USD
Общая прибыль:
1 341.85 USD (314 982 pips)
Общий убыток:
-2 507.08 USD (472 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (274.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
398.19 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
94.07%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
48 (51.61%)
Коротких трейдов:
45 (48.39%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-12.53 USD
Средняя прибыль:
36.27 USD
Средний убыток:
-44.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-246.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-554.21 USD (4)
Прирост в месяц:
-29.97%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 320.78 USD
Максимальная:
1 718.61 USD (74.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.98% (1 719.29 USD)
По эквити:
22.37% (505.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|33
|USTEC
|28
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|-304
|USTEC
|-661
|XAUUSD
|-253
|USDJPY
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|-15K
|USTEC
|-144K
|XAUUSD
|-1.3K
|USDJPY
|3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +332.53 USD
Худший трейд: -343 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +274.67 USD
Макс. убыток в серии: -246.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
730
USD
USD
7
95%
93
39%
94%
0.53
-12.53
USD
USD
75%
1:100