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Сигналы / MetaTrader 5 / Qin706Mix
Si Jun Tan

Qin706Mix

Si Jun Tan
Si Jun Tan

Si Jun Tan

2 кода 2 темы 16 комментариев
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -61%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
37 (39.78%)
Убыточных трейдов:
56 (60.22%)
Лучший трейд:
332.53 USD
Худший трейд:
-343.16 USD
Общая прибыль:
1 341.85 USD (314 982 pips)
Общий убыток:
-2 507.08 USD (472 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (274.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
398.19 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
94.07%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
48 (51.61%)
Коротких трейдов:
45 (48.39%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-12.53 USD
Средняя прибыль:
36.27 USD
Средний убыток:
-44.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-246.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-554.21 USD (4)
Прирост в месяц:
-29.97%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 320.78 USD
Максимальная:
1 718.61 USD (74.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.98% (1 719.29 USD)
По эквити:
22.37% (505.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 33
USTEC 28
XAUUSD 23
USDJPY 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD -304
USTEC -661
XAUUSD -253
USDJPY 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD -15K
USTEC -144K
XAUUSD -1.3K
USDJPY 3.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +332.53 USD
Худший трейд: -343 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +274.67 USD
Макс. убыток в серии: -246.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.83 × 24
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
еще 1...
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Нет отзывов
2026.07.07 02:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 01:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.29 14:52
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.26 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 15:32
Share of trading days is too low
2026.06.24 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.24 14:32
Share of trading days is too low
2026.06.24 14:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 14:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 14:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 14:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.23 14:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 14:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Qin706Mix
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
730
USD
7
95%
93
39%
94%
0.53
-12.53
USD
75%
1:100
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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