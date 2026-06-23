- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
39 (39.79%)
亏损交易:
59 (60.20%)
最好交易:
332.53 USD
最差交易:
-343.16 USD
毛利:
1 353.65 USD (315 686 pips)
毛利亏损:
-2 579.45 USD (477 646 pips)
最大连续赢利:
6 (274.67 USD)
最大连续盈利:
398.19 USD (3)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
94.07%
最大入金加载:
15.79%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.71
长期交易:
50 (51.02%)
短期交易:
48 (48.98%)
利润因子:
0.52
预期回报:
-12.51 USD
平均利润:
34.71 USD
平均损失:
-43.72 USD
最大连续失误:
8 (-246.69 USD)
最大连续亏损:
-554.21 USD (4)
每月增长:
-36.35%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
1 320.78 USD
最大值:
1 718.61 USD (74.96%)
相对跌幅:
结余:
74.98% (1 719.29 USD)
净值:
22.37% (505.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|36
|USTEC
|28
|XAUUSD
|25
|USDJPY
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|-340
|USTEC
|-661
|XAUUSD
|-278
|USDJPY
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|-17K
|USTEC
|-144K
|XAUUSD
|-3.9K
|USDJPY
|3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +332.53 USD
最差交易: -343 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +274.67 USD
最大连续亏损: -246.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.83 × 24
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-65%
0
0
USD
USD
670
USD
USD
7
95%
98
39%
94%
0.52
-12.51
USD
USD
75%
1:100