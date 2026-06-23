- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
75 (44.91%)
Убыточных трейдов:
92 (55.09%)
Лучший трейд:
179.27 USD
Худший трейд:
-208.75 USD
Общая прибыль:
2 393.60 USD (721 422 pips)
Общий убыток:
-2 814.10 USD (726 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (272.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
93.42%
Макс. загрузка депозита:
33.41%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
87 (52.10%)
Коротких трейдов:
80 (47.90%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-2.52 USD
Средняя прибыль:
31.91 USD
Средний убыток:
-30.59 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-147.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-329.97 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
608.18 USD
Максимальная:
801.80 USD (69.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.52% (802.11 USD)
По эквити:
20.64% (234.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USTEC
|45
|XAGUSD
|41
|USDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|91
|USTEC
|-192
|XAGUSD
|-347
|USDJPY
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|USTEC
|-19K
|XAGUSD
|-24K
|USDJPY
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +179.27 USD
Худший трейд: -209 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +272.64 USD
Макс. убыток в серии: -147.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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5月25号启用了新的策略，开始稳步盈利。看一下这个能坚持多久吧。
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-44%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
22
98%
167
44%
93%
0.85
-2.52
USD
USD
70%
1:50