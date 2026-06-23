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Сигналы / MetaTrader 5 / Cai706Mix
Si Jun Tan

Cai706Mix

Si Jun Tan
Si Jun Tan

Si Jun Tan

2 кода 2 темы 16 комментариев
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -44%
ICMarketsSC-MT5-6
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
75 (44.91%)
Убыточных трейдов:
92 (55.09%)
Лучший трейд:
179.27 USD
Худший трейд:
-208.75 USD
Общая прибыль:
2 393.60 USD (721 422 pips)
Общий убыток:
-2 814.10 USD (726 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (272.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
93.42%
Макс. загрузка депозита:
33.41%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
87 (52.10%)
Коротких трейдов:
80 (47.90%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-2.52 USD
Средняя прибыль:
31.91 USD
Средний убыток:
-30.59 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-147.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-329.97 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
608.18 USD
Максимальная:
801.80 USD (69.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.52% (802.11 USD)
По эквити:
20.64% (234.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 71
USTEC 45
XAGUSD 41
USDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 91
USTEC -192
XAGUSD -347
USDJPY 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
USTEC -19K
XAGUSD -24K
USDJPY 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +179.27 USD
Худший трейд: -209 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +272.64 USD
Макс. убыток в серии: -147.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.83 × 24
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
еще 1...
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5月25号启用了新的策略，开始稳步盈利。看一下这个能坚持多久吧。
Нет отзывов
2026.06.28 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 16:39
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cai706Mix
30 USD в месяц
-44%
0
0
USD
539
USD
22
98%
167
44%
93%
0.85
-2.52
USD
70%
1:50
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