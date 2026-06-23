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信号 / MetaTrader 5 / Cai706Mix
Si Jun Tan

Cai706Mix

Si Jun Tan
Si Jun Tan

Si Jun Tan

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增长自 2026 -48%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
172
盈利交易:
77 (44.76%)
亏损交易:
95 (55.23%)
最好交易:
179.27 USD
最差交易:
-208.75 USD
毛利:
2 400.47 USD (722 126 pips)
毛利亏损:
-2 864.14 USD (731 672 pips)
最大连续赢利:
6 (272.64 USD)
最大连续盈利:
330.61 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
93.42%
最大入金加载:
33.41%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.58
长期交易:
89 (51.74%)
短期交易:
83 (48.26%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-2.70 USD
平均利润:
31.17 USD
平均损失:
-30.15 USD
最大连续失误:
7 (-147.12 USD)
最大连续亏损:
-329.97 USD (3)
每月增长:
-18.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
608.18 USD
最大值:
801.80 USD (69.50%)
相对跌幅:
结余:
69.52% (802.11 USD)
净值:
20.64% (234.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 73
USTEC 45
XAGUSD 44
USDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 65
USTEC -192
XAGUSD -365
USDJPY 28
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 32K
USTEC -19K
XAGUSD -26K
USDJPY 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +179.27 USD
最差交易: -209 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +272.64 USD
最大连续亏损: -147.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-6
1.83 × 24
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
1 更多...
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5月25号启用了新的策略，开始稳步盈利。看一下这个能坚持多久吧。
没有评论
2026.06.28 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 16:39
A large drawdown may occur on the account again
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信号
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成长
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资金
结余
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交易
赢%
活动
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Cai706Mix
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-48%
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0
USD
496
USD
22
98%
172
44%
93%
0.83
-2.70
USD
70%
1:50
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