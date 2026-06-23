- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
172
盈利交易:
77 (44.76%)
亏损交易:
95 (55.23%)
最好交易:
179.27 USD
最差交易:
-208.75 USD
毛利:
2 400.47 USD (722 126 pips)
毛利亏损:
-2 864.14 USD (731 672 pips)
最大连续赢利:
6 (272.64 USD)
最大连续盈利:
330.61 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
93.42%
最大入金加载:
33.41%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.58
长期交易:
89 (51.74%)
短期交易:
83 (48.26%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-2.70 USD
平均利润:
31.17 USD
平均损失:
-30.15 USD
最大连续失误:
7 (-147.12 USD)
最大连续亏损:
-329.97 USD (3)
每月增长:
-18.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
608.18 USD
最大值:
801.80 USD (69.50%)
相对跌幅:
结余:
69.52% (802.11 USD)
净值:
20.64% (234.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USTEC
|45
|XAGUSD
|44
|USDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|65
|USTEC
|-192
|XAGUSD
|-365
|USDJPY
|28
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|USTEC
|-19K
|XAGUSD
|-26K
|USDJPY
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.27 USD
最差交易: -209 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +272.64 USD
最大连续亏损: -147.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.83 × 24
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
5月25号启用了新的策略，开始稳步盈利。看一下这个能坚持多久吧。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-48%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
22
98%
172
44%
93%
0.83
-2.70
USD
USD
70%
1:50