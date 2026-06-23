- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
151 (33.04%)
Убыточных трейдов:
306 (66.96%)
Лучший трейд:
1 010.21 USD
Худший трейд:
-388.50 USD
Общая прибыль:
18 038.31 USD (722 417 pips)
Общий убыток:
-12 728.86 USD (470 646 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (118.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 264.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
63.45%
Макс. загрузка депозита:
5.85%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
229 (50.11%)
Коротких трейдов:
228 (49.89%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
11.62 USD
Средняя прибыль:
119.46 USD
Средний убыток:
-41.60 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-306.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-809.26 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
429.06 USD
Максимальная:
1 271.34 USD (26.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.04% (536.62 USD)
По эквити:
1.83% (38.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|455
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.3K
|AUDUSD
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|252K
|AUDUSD
|244
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 010.21 USD
Худший трейд: -389 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +118.57 USD
Макс. убыток в серии: -306.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
The strategy only trades gold, always following the trend, with stop and take set. During sideways markets, it's normal to hit the stop. But when gold trends, the moves make up for it. Ideally, use a minimum of $2000 and a 0.01 lot.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
297%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
40
68%
457
33%
63%
1.41
11.62
USD
USD
68%
1:100