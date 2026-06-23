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Сигналы / MetaTrader 5 / R A FX
Rafael Ribeiro Alves

R A FX

Rafael Ribeiro Alves
Rafael Ribeiro Alves

Rafael Ribeiro Alves

0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 297%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
151 (33.04%)
Убыточных трейдов:
306 (66.96%)
Лучший трейд:
1 010.21 USD
Худший трейд:
-388.50 USD
Общая прибыль:
18 038.31 USD (722 417 pips)
Общий убыток:
-12 728.86 USD (470 646 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (118.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 264.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
63.45%
Макс. загрузка депозита:
5.85%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
229 (50.11%)
Коротких трейдов:
228 (49.89%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
11.62 USD
Средняя прибыль:
119.46 USD
Средний убыток:
-41.60 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-306.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-809.26 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
429.06 USD
Максимальная:
1 271.34 USD (26.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.04% (536.62 USD)
По эквити:
1.83% (38.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 455
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.3K
AUDUSD 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 252K
AUDUSD 244
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 010.21 USD
Худший трейд: -389 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +118.57 USD
Макс. убыток в серии: -306.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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The strategy only trades gold, always following the trend, with stop and take set. During sideways markets, it's normal to hit the stop. But when gold trends, the moves make up for it. Ideally, use a minimum of $2000 and a 0.01 lot.
Нет отзывов
2026.06.23 14:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.16% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 14:39
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
R A FX
1000 USD в месяц
297%
0
0
USD
2K
USD
40
68%
457
33%
63%
1.41
11.62
USD
68%
1:100
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