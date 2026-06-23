- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
466
盈利交易:
153 (32.83%)
亏损交易:
313 (67.17%)
最好交易:
1 010.21 USD
最差交易:
-388.50 USD
毛利:
18 122.61 USD (730 846 pips)
毛利亏损:
-12 834.01 USD (481 103 pips)
最大连续赢利:
12 (118.57 USD)
最大连续盈利:
1 264.76 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
63.45%
最大入金加载:
5.85%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
9 小时
采收率:
4.16
长期交易:
234 (50.21%)
短期交易:
232 (49.79%)
利润因子:
1.41
预期回报:
11.35 USD
平均利润:
118.45 USD
平均损失:
-41.00 USD
最大连续失误:
18 (-306.61 USD)
最大连续亏损:
-809.26 USD (11)
每月增长:
-9.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
429.06 USD
最大值:
1 271.34 USD (26.53%)
相对跌幅:
结余:
68.04% (536.62 USD)
净值:
1.83% (38.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.3K
|AUDUSD
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|249K
|AUDUSD
|244
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 010.21 USD
最差交易: -389 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +118.57 USD
最大连续亏损: -306.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
這個策略只操作黃金，總是跟隨趨勢，並設定停損和止盈。在盤整時期，停損是正常的。然而，當黃金進入趨勢時，這些波動會被補償。理想的操作是最低 $2000 和 0.01 手。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
292%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
41
68%
466
32%
63%
1.41
11.35
USD
USD
68%
1:100