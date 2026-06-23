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Rafael Ribeiro Alves

R A FX

Rafael Ribeiro Alves
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交易:
466
盈利交易:
153 (32.83%)
亏损交易:
313 (67.17%)
最好交易:
1 010.21 USD
最差交易:
-388.50 USD
毛利:
18 122.61 USD (730 846 pips)
毛利亏损:
-12 834.01 USD (481 103 pips)
最大连续赢利:
12 (118.57 USD)
最大连续盈利:
1 264.76 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
63.45%
最大入金加载:
5.85%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
9 小时
采收率:
4.16
长期交易:
234 (50.21%)
短期交易:
232 (49.79%)
利润因子:
1.41
预期回报:
11.35 USD
平均利润:
118.45 USD
平均损失:
-41.00 USD
最大连续失误:
18 (-306.61 USD)
最大连续亏损:
-809.26 USD (11)
每月增长:
-9.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
429.06 USD
最大值:
1 271.34 USD (26.53%)
相对跌幅:
结余:
68.04% (536.62 USD)
净值:
1.83% (38.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 464
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.3K
AUDUSD 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 249K
AUDUSD 244
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +1 010.21 USD
最差交易: -389 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +118.57 USD
最大连续亏损: -306.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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這個策略只操作黃金，總是跟隨趨勢，並設定停損和止盈。在盤整時期，停損是正常的。然而，當黃金進入趨勢時，這些波動會被補償。理想的操作是最低 $2000 和 0.01 手。
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2026.06.23 14:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.16% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 14:39
A large drawdown may occur on the account again
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