- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
32 (72.72%)
Убыточных трейдов:
12 (27.27%)
Лучший трейд:
5.27 USD
Худший трейд:
-4.33 USD
Общая прибыль:
49.05 USD (4 986 pips)
Общий убыток:
-26.61 USD (2 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (15.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.72 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
38.78%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
31 секунду
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
20 (45.45%)
Коротких трейдов:
24 (54.55%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.61 USD (2)
Прирост в месяц:
12.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
8.48 USD (7.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.86% (7.93 USD)
По эквити:
0.78% (0.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.27 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.72 USD
Макс. убыток в серии: -7.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
11
100%
44
72%
0%
1.84
0.51
USD
USD
8%
1:500