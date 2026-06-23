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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Legacy EA Vantage
Suvashish Halder

Gold Legacy EA Vantage

Suvashish Halder
Suvashish Halder

Suvashish Halder

4.6 (314)
💧 PRO TIP - Don't Open Orders Where You See, Open Them Where Others Can't!
📈 Decoding Market Phases Like Never Before – The SuvashishFx Revolution!
109 продуктов 3 сигнала 8 тем 29 комментариев
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 22%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
32 (72.72%)
Убыточных трейдов:
12 (27.27%)
Лучший трейд:
5.27 USD
Худший трейд:
-4.33 USD
Общая прибыль:
49.05 USD (4 986 pips)
Общий убыток:
-26.61 USD (2 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (15.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.72 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
38.78%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
31 секунду
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
20 (45.45%)
Коротких трейдов:
24 (54.55%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.61 USD (2)
Прирост в месяц:
12.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
8.48 USD (7.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.86% (7.93 USD)
По эквити:
0.78% (0.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.27 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.72 USD
Макс. убыток в серии: -7.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

✅ Gold Legacy EA - No Grid/No Martingale/ No Recovery - 20 Pips Tight SL - Max 2 Trade a Day.


Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 11:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 11:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 11:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Legacy EA Vantage
40 USD в месяц
22%
0
0
USD
122
USD
11
100%
44
72%
0%
1.84
0.51
USD
8%
1:500
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