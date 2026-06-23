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Suvashish Halder

Gold Legacy EA Vantage

Suvashish Halder
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4.6 (314)
💧 PRO TIP - Don't Open Orders Where You See, Open Them Where Others Can't!
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可靠性
11
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每月复制 40 USD per 
增长自 2026 25%
VantageMarkets-Live 15
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
46
盈利交易:
34 (73.91%)
亏损交易:
12 (26.09%)
最好交易:
5.27 USD
最差交易:
-4.33 USD
毛利:
51.96 USD (5 283 pips)
毛利亏损:
-26.67 USD (2 490 pips)
最大连续赢利:
11 (18.63 USD)
最大连续盈利:
18.63 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
38.78%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
30 秒
采收率:
2.98
长期交易:
22 (47.83%)
短期交易:
24 (52.17%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
2 (-7.61 USD)
最大连续亏损:
-7.61 USD (2)
每月增长:
15.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
8.48 USD (7.35%)
相对跌幅:
结余:
7.86% (7.93 USD)
净值:
0.78% (0.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.27 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.63 USD
最大连续亏损: -7.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

✅ Gold Legacy EA - No Grid/No Martingale/ No Recovery - 20 Pips Tight SL - Max 2 Trade a Day.


没有评论
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 11:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 11:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 11:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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0.55
USD
8%
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