- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
34 (73.91%)
亏损交易:
12 (26.09%)
最好交易:
5.27 USD
最差交易:
-4.33 USD
毛利:
51.96 USD (5 283 pips)
毛利亏损:
-26.67 USD (2 490 pips)
最大连续赢利:
11 (18.63 USD)
最大连续盈利:
18.63 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
38.78%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
30 秒
采收率:
2.98
长期交易:
22 (47.83%)
短期交易:
24 (52.17%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
2 (-7.61 USD)
最大连续亏损:
-7.61 USD (2)
每月增长:
15.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
8.48 USD (7.35%)
相对跌幅:
结余:
7.86% (7.93 USD)
净值:
0.78% (0.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.27 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.63 USD
最大连续亏损: -7.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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预期回报
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每月40 USD
25%
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0
USD
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125
USD
USD
11
100%
46
73%
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USD
USD
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