- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
48 (82.75%)
Убыточных трейдов:
10 (17.24%)
Лучший трейд:
670.52 USD
Худший трейд:
-785.91 USD
Общая прибыль:
1 808.70 USD (176 185 pips)
Общий убыток:
-798.04 USD (75 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (729.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
729.20 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
50.37%
Макс. загрузка депозита:
3.88%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
20 (34.48%)
Коротких трейдов:
38 (65.52%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
17.43 USD
Средняя прибыль:
37.68 USD
Средний убыток:
-79.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-785.91 USD (1)
Прирост в месяц:
13.64%
Годовой прогноз:
165.50%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
785.91 USD (73.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.85% (785.94 USD)
По эквити:
20.84% (181.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +670.52 USD
Худший трейд: -786 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +729.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Holiness Xauusd Scalper EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
213%
0
0
USD
USD
887
USD
USD
24
79%
58
82%
50%
2.26
17.43
USD
USD
72%
1:500