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Сигналы / MetaTrader 5 / Holiness Xauusd Scalper
Xian Qin Ceng

Holiness Xauusd Scalper

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

4.2 (64)
Понимание валютного рынка,
Обладая многолетним опытом ручной торговли и обширным опытом разработки количественных торговых систем,
Мы постоянно работаем над множеством реальных и эффективных полностью автоматизированных транзакций EA,
Постоянно совершенствуется и совершенствуется EA.
14 продуктов 7 сигналов 109 комментариев
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 213%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
48 (82.75%)
Убыточных трейдов:
10 (17.24%)
Лучший трейд:
670.52 USD
Худший трейд:
-785.91 USD
Общая прибыль:
1 808.70 USD (176 185 pips)
Общий убыток:
-798.04 USD (75 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (729.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
729.20 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
50.37%
Макс. загрузка депозита:
3.88%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
20 (34.48%)
Коротких трейдов:
38 (65.52%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
17.43 USD
Средняя прибыль:
37.68 USD
Средний убыток:
-79.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-785.91 USD (1)
Прирост в месяц:
13.64%
Годовой прогноз:
165.50%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
785.91 USD (73.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.85% (785.94 USD)
По эквити:
20.84% (181.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 100K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +670.52 USD
Худший трейд: -786 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +729.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Holiness Xauusd Scalper EA
Нет отзывов
2026.08.03 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.24 10:35
Share of trading days is too low
2026.07.24 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 00:49
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.94% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 05:57
Share of trading days is too low
2026.07.03 04:57
Share of trading days is too low
2026.07.03 03:55
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of trading days is too low
2026.06.24 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 10:38
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.53% of days out of the 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.23 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 10:38
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Holiness Xauusd Scalper
30 USD в месяц
213%
0
0
USD
887
USD
24
79%
58
82%
50%
2.26
17.43
USD
72%
1:500
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