- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
48 (82.75%)
亏损交易:
10 (17.24%)
最好交易:
670.52 USD
最差交易:
-785.91 USD
毛利:
1 808.70 USD (176 185 pips)
毛利亏损:
-798.04 USD (75 755 pips)
最大连续赢利:
15 (729.20 USD)
最大连续盈利:
729.20 USD (15)
夏普比率:
0.27
交易活动:
53.42%
最大入金加载:
3.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.29
长期交易:
20 (34.48%)
短期交易:
38 (65.52%)
利润因子:
2.27
预期回报:
17.43 USD
平均利润:
37.68 USD
平均损失:
-79.80 USD
最大连续失误:
4 (-6.83 USD)
最大连续亏损:
-785.91 USD (1)
每月增长:
13.64%
年度预测:
165.50%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
785.91 USD (73.61%)
相对跌幅:
结余:
71.85% (785.94 USD)
净值:
20.84% (181.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +670.52 USD
最差交易: -786 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +729.20 USD
最大连续亏损: -6.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Holiness Xauusd Scalper EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
213%
0
0
USD
USD
887
USD
USD
24
79%
58
82%
53%
2.26
17.43
USD
USD
72%
1:500