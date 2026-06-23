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Xian Qin Ceng

Holiness Xauusd Scalper

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

  • 18377371587（WeChat） 在  Hong Kong
  • 中国
  • 18066
4.2 (64)
中文圈朋友，微信：+8618377371587
外文圈朋友，Telegram：@Tianxiahui_123
深刻了解外汇市场，
具有多年手动交易经验、丰富的量化交易系统开发经验，
已经持续研发多个真实、有效的全自动化交易EA，
并且不断地对EA进行优化和改进。
适用于黄金XAUUSD的EA：
14 产品 7 信号 109 评论
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可靠性
24
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增长自 2026 213%
ECMarkets-MT5-Live01
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  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
48 (82.75%)
亏损交易:
10 (17.24%)
最好交易:
670.52 USD
最差交易:
-785.91 USD
毛利:
1 808.70 USD (176 185 pips)
毛利亏损:
-798.04 USD (75 755 pips)
最大连续赢利:
15 (729.20 USD)
最大连续盈利:
729.20 USD (15)
夏普比率:
0.27
交易活动:
53.42%
最大入金加载:
3.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.29
长期交易:
20 (34.48%)
短期交易:
38 (65.52%)
利润因子:
2.27
预期回报:
17.43 USD
平均利润:
37.68 USD
平均损失:
-79.80 USD
最大连续失误:
4 (-6.83 USD)
最大连续亏损:
-785.91 USD (1)
每月增长:
13.64%
年度预测:
165.50%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
785.91 USD (73.61%)
相对跌幅:
结余:
71.85% (785.94 USD)
净值:
20.84% (181.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.n 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.n 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.n 100K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +670.52 USD
最差交易: -786 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +729.20 USD
最大连续亏损: -6.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Holiness Xauusd Scalper EA
没有评论
2026.08.03 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.24 10:35
Share of trading days is too low
2026.07.24 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 00:49
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.94% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 05:57
Share of trading days is too low
2026.07.03 04:57
Share of trading days is too low
2026.07.03 03:55
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of trading days is too low
2026.06.24 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 10:38
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.53% of days out of the 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.23 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 10:38
A large drawdown may occur on the account again
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交易
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Holiness Xauusd Scalper
每月30 USD
213%
0
0
USD
887
USD
24
79%
58
82%
53%
2.26
17.43
USD
72%
1:500
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