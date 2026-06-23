- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
352 (78.74%)
Убыточных трейдов:
95 (21.25%)
Лучший трейд:
1 168.27 USD
Худший трейд:
-475.08 USD
Общая прибыль:
5 988.16 USD (44 663 pips)
Общий убыток:
-1 146.06 USD (30 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (47.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 018.02 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.19
Длинных трейдов:
224 (50.11%)
Коротких трейдов:
223 (49.89%)
Профит фактор:
5.22
Мат. ожидание:
10.83 USD
Средняя прибыль:
17.01 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-172.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-475.08 USD (1)
Прирост в месяц:
18.76%
Годовой прогноз:
227.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
475.08 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (475.08 USD)
По эквити:
35.10% (1 104.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|438
|archived
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.1K
|archived
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|14K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 168.27 USD
Худший трейд: -475 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +47.97 USD
Макс. убыток в серии: -172.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
362%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
50
97%
447
78%
100%
5.22
10.83
USD
USD
35%
1:500