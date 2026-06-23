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Сигналы / MetaTrader 4 / Soft Trade Otomatis
Fabian Fernando Yonathan Emod

Soft Trade Otomatis

Fabian Fernando Yonathan Emod
Fabian Fernando Yonathan Emod

Fabian Fernando Yonathan Emod

We are MQL4 developers team which produces professional automatic trading solutions for nearly 10 years. We would like to share our coding experience with all the people who cannot code, but are interested of automatic trading and would like to get a professional software. We will provide you our
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 362%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
352 (78.74%)
Убыточных трейдов:
95 (21.25%)
Лучший трейд:
1 168.27 USD
Худший трейд:
-475.08 USD
Общая прибыль:
5 988.16 USD (44 663 pips)
Общий убыток:
-1 146.06 USD (30 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (47.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 018.02 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.19
Длинных трейдов:
224 (50.11%)
Коротких трейдов:
223 (49.89%)
Профит фактор:
5.22
Мат. ожидание:
10.83 USD
Средняя прибыль:
17.01 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-172.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-475.08 USD (1)
Прирост в месяц:
18.76%
Годовой прогноз:
227.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
475.08 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (475.08 USD)
По эквити:
35.10% (1 104.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 438
archived 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.1K
archived 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 14K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 168.27 USD
Худший трейд: -475 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +47.97 USD
Макс. убыток в серии: -172.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
еще 457...
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Нет отзывов
2026.08.03 08:05
Share of trading days is too low
2026.07.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 18:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 15:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 14:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 03:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 04:44
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 9.19% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 04:44
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.04% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Soft Trade Otomatis
30 USD в месяц
362%
0
0
USD
3.1K
USD
50
97%
447
78%
100%
5.22
10.83
USD
35%
1:500
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