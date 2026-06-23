- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
456
盈利交易:
361 (79.16%)
亏损交易:
95 (20.83%)
最好交易:
1 168.27 USD
最差交易:
-475.08 USD
毛利:
6 007.94 USD (45 766 pips)
毛利亏损:
-1 146.06 USD (30 465 pips)
最大连续赢利:
26 (47.97 USD)
最大连续盈利:
3 018.02 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.10%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.23
长期交易:
228 (50.00%)
短期交易:
228 (50.00%)
利润因子:
5.24
预期回报:
10.66 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-12.06 USD
最大连续失误:
7 (-172.95 USD)
最大连续亏损:
-475.08 USD (1)
每月增长:
18.40%
年度预测:
223.26%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
475.08 USD (14.92%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (475.08 USD)
净值:
35.10% (1 104.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|447
|archived
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.1K
|archived
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 168.27 USD
最差交易: -475 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +47.97 USD
最大连续亏损: -172.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
365%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
50
98%
456
79%
100%
5.24
10.66
USD
USD
35%
1:500