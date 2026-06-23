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Fabian Fernando Yonathan Emod

Soft Trade Otomatis

Fabian Fernando Yonathan Emod
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交易:
456
盈利交易:
361 (79.16%)
亏损交易:
95 (20.83%)
最好交易:
1 168.27 USD
最差交易:
-475.08 USD
毛利:
6 007.94 USD (45 766 pips)
毛利亏损:
-1 146.06 USD (30 465 pips)
最大连续赢利:
26 (47.97 USD)
最大连续盈利:
3 018.02 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.10%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.23
长期交易:
228 (50.00%)
短期交易:
228 (50.00%)
利润因子:
5.24
预期回报:
10.66 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-12.06 USD
最大连续失误:
7 (-172.95 USD)
最大连续亏损:
-475.08 USD (1)
每月增长:
18.40%
年度预测:
223.26%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
475.08 USD (14.92%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (475.08 USD)
净值:
35.10% (1 104.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 447
archived 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.1K
archived 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 168.27 USD
最差交易: -475 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +47.97 USD
最大连续亏损: -172.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 更多...
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2026.08.03 08:05
Share of trading days is too low
2026.07.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 18:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 15:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 14:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 03:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 04:44
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 9.19% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 04:44
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.04% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
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USD
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