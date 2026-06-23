- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
103 (42.38%)
Убыточных трейдов:
140 (57.61%)
Лучший трейд:
117.39 USD
Худший трейд:
-97.44 USD
Общая прибыль:
2 787.09 USD (36 966 pips)
Общий убыток:
-2 364.20 USD (29 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (146.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
8.72%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
125 (51.44%)
Коротких трейдов:
118 (48.56%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
27.06 USD
Средний убыток:
-16.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-169.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.94 USD (8)
Прирост в месяц:
16.98%
Годовой прогноз:
206.06%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
250.10 USD (24.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.62% (250.10 USD)
По эквити:
9.26% (81.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|423
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +117.39 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +146.63 USD
Макс. убыток в серии: -169.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
20
98%
243
42%
0%
1.17
1.74
USD
USD
25%
1:500