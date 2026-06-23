- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
246
盈利交易:
104 (42.27%)
亏损交易:
142 (57.72%)
最好交易:
117.39 USD
最差交易:
-97.44 USD
毛利:
2 813.73 USD (37 261 pips)
毛利亏损:
-2 410.60 USD (30 193 pips)
最大连续赢利:
6 (146.63 USD)
最大连续盈利:
172.05 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.11%
最大入金加载:
8.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.61
长期交易:
128 (52.03%)
短期交易:
118 (47.97%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
27.06 USD
平均损失:
-16.98 USD
最大连续失误:
8 (-169.94 USD)
最大连续亏损:
-169.94 USD (8)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.86%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
250.10 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
24.62% (250.10 USD)
净值:
9.26% (81.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|403
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.39 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +146.63 USD
最大连续亏损: -169.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
67%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
20
98%
246
42%
0%
1.16
1.64
USD
USD
25%
1:500