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Bing Ke

Gold Kaufman One Trade MT4

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每月复制 150 USD per 
增长自 2026 67%
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  • 成长
  • 结余
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交易:
246
盈利交易:
104 (42.27%)
亏损交易:
142 (57.72%)
最好交易:
117.39 USD
最差交易:
-97.44 USD
毛利:
2 813.73 USD (37 261 pips)
毛利亏损:
-2 410.60 USD (30 193 pips)
最大连续赢利:
6 (146.63 USD)
最大连续盈利:
172.05 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.11%
最大入金加载:
8.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.61
长期交易:
128 (52.03%)
短期交易:
118 (47.97%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
27.06 USD
平均损失:
-16.98 USD
最大连续失误:
8 (-169.94 USD)
最大连续亏损:
-169.94 USD (8)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.86%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
250.10 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
24.62% (250.10 USD)
净值:
9.26% (81.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 403
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +117.39 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +146.63 USD
最大连续亏损: -169.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live08
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Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
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2026.06.23 04:44
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 03:44
High risk of negative slippage when copying deals
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信号
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交易
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Gold Kaufman One Trade MT4
每月150 USD
67%
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USD
1K
USD
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246
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0%
1.16
1.64
USD
25%
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