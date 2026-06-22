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Сигналы / MetaTrader 5 / Range Breakout Fusion
Joao Jara Carvalho

Range Breakout Fusion

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 продуктов 4 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 39%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
55 (46.61%)
Убыточных трейдов:
63 (53.39%)
Лучший трейд:
84.49 EUR
Худший трейд:
-25.56 EUR
Общая прибыль:
1 137.14 EUR (1 383 530 pips)
Общий убыток:
-748.60 EUR (1 459 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (158.26 EUR)
Макс. прибыль в серии:
158.26 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
59.16%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
57 (48.31%)
Коротких трейдов:
61 (51.69%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.29 EUR
Средняя прибыль:
20.68 EUR
Средний убыток:
-11.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-92.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.00 EUR (7)
Прирост в месяц:
32.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.88 EUR
Максимальная:
170.45 EUR (13.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.17% (170.45 EUR)
По эквити:
2.60% (29.50 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 42
USDJPY 39
XAUUSD 37
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -67
USDJPY 119
XAUUSD 391
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -117K
USDJPY 1.4K
XAUUSD 40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.49 EUR
Худший трейд: -26 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +158.26 EUR
Макс. убыток в серии: -92.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 8
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
2.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
еще 18...
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Range Breakout Fusion Risk 1% all pairs.

XAUUSD

USDJPY

BTCUSD

Нет отзывов
2026.08.06 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 22:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2026.06.22 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Range Breakout Fusion
40 USD в месяц
39%
0
0
USD
1.4K
EUR
8
95%
118
46%
59%
1.51
3.29
EUR
13%
1:500
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