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Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
55 (46.61%)
Убыточных трейдов:
63 (53.39%)
Лучший трейд:
84.49 EUR
Худший трейд:
-25.56 EUR
Общая прибыль:
1 137.14 EUR (1 383 530 pips)
Общий убыток:
-748.60 EUR (1 459 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (158.26 EUR)
Макс. прибыль в серии:
158.26 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
59.16%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
57 (48.31%)
Коротких трейдов:
61 (51.69%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.29 EUR
Средняя прибыль:
20.68 EUR
Средний убыток:
-11.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-92.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.00 EUR (7)
Прирост в месяц:
32.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.88 EUR
Максимальная:
170.45 EUR (13.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.17% (170.45 EUR)
По эквити:
2.60% (29.50 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|42
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-67
|USDJPY
|119
|XAUUSD
|391
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-117K
|USDJPY
|1.4K
|XAUUSD
|40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.49 EUR
Худший трейд: -26 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +158.26 EUR
Макс. убыток в серии: -92.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|2.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
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Range Breakout Fusion Risk 1% all pairs.
XAUUSD
USDJPY
BTCUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
8
95%
118
46%
59%
1.51
3.29
EUR
EUR
13%
1:500