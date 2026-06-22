- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
56 (45.16%)
亏损交易:
68 (54.84%)
最好交易:
84.49 EUR
最差交易:
-25.56 EUR
毛利:
1 144.18 EUR (1 384 345 pips)
毛利亏损:
-805.58 EUR (1 505 189 pips)
最大连续赢利:
7 (158.26 EUR)
最大连续盈利:
158.26 EUR (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.95%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.99
长期交易:
60 (48.39%)
短期交易:
64 (51.61%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.73 EUR
平均利润:
20.43 EUR
平均损失:
-11.85 EUR
最大连续失误:
7 (-92.00 EUR)
最大连续亏损:
-92.00 EUR (7)
每月增长:
22.16%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
12.88 EUR
最大值:
170.45 EUR (13.17%)
相对跌幅:
结余:
13.17% (170.45 EUR)
净值:
2.60% (29.50 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|41
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-97
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|371
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-160K
|USDJPY
|1.3K
|XAUUSD
|38K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.49 EUR
最差交易: -26 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +158.26 EUR
最大连续亏损: -92.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|2.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Range Breakout Fusion Risk 1% all pairs.
XAUUSD
USDJPY
BTCUSD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
34%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
9
95%
124
45%
58%
1.42
2.73
EUR
EUR
13%
1:500