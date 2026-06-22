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信号 / MetaTrader 5 / Range Breakout Fusion
Joao Jara Carvalho

Range Breakout Fusion

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 产品 4 信号 1 评论
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 34%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
124
盈利交易:
56 (45.16%)
亏损交易:
68 (54.84%)
最好交易:
84.49 EUR
最差交易:
-25.56 EUR
毛利:
1 144.18 EUR (1 384 345 pips)
毛利亏损:
-805.58 EUR (1 505 189 pips)
最大连续赢利:
7 (158.26 EUR)
最大连续盈利:
158.26 EUR (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.95%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.99
长期交易:
60 (48.39%)
短期交易:
64 (51.61%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.73 EUR
平均利润:
20.43 EUR
平均损失:
-11.85 EUR
最大连续失误:
7 (-92.00 EUR)
最大连续亏损:
-92.00 EUR (7)
每月增长:
22.16%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
12.88 EUR
最大值:
170.45 EUR (13.17%)
相对跌幅:
结余:
13.17% (170.45 EUR)
净值:
2.60% (29.50 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 44
USDJPY 41
XAUUSD 39
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -97
USDJPY 113
XAUUSD 371
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -160K
USDJPY 1.3K
XAUUSD 38K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.49 EUR
最差交易: -26 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +158.26 EUR
最大连续亏损: -92.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 8
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
2.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
14 更多...
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Range Breakout Fusion Risk 1% all pairs.

XAUUSD

USDJPY

BTCUSD

没有评论
2026.08.06 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 22:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2026.06.22 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Range Breakout Fusion
每月40 USD
34%
0
0
USD
1.3K
EUR
9
95%
124
45%
58%
1.42
2.73
EUR
13%
1:500
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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