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Сигналы / MetaTrader 5 / Iron
Ronald Freudenberg

Iron

Ronald Freudenberg
Ronald Freudenberg

Ronald Freudenberg

3 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 43%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
43 (87.75%)
Убыточных трейдов:
6 (12.24%)
Лучший трейд:
85.26 EUR
Худший трейд:
-88.99 EUR
Общая прибыль:
281.13 EUR (86 175 pips)
Общий убыток:
-152.85 EUR (24 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (110.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
112.59 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
73.63%
Макс. загрузка депозита:
104.87%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
23 (46.94%)
Коротких трейдов:
26 (53.06%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.62 EUR
Средняя прибыль:
6.54 EUR
Средний убыток:
-25.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-122.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-122.21 EUR (2)
Прирост в месяц:
23.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
122.21 EUR (22.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.22% (122.21 EUR)
По эквити:
45.45% (143.50 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 26
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 56
XAUUSD 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 52K
XAUUSD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.26 EUR
Худший трейд: -89 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +110.62 EUR
Макс. убыток в серии: -122.21 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 106
FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
1.81 × 166
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 61
FusionMarkets-Live
2.55 × 99
RoboForex-ECN
2.81 × 1881
VantageMarkets-Live 19
2.89 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
3.17 × 525
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 127
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
VantageMarkets-Live 3
4.00 × 34
Exness-MT5Real12
4.33 × 6
TitanFX-MT5-01
4.36 × 28
Exness-MT5Real33
5.13 × 70
Exness-MT5Real7
5.16 × 55
Exness-MT5Real43
5.25 × 12
VantageMarkets-Live 6
6.42 × 24
BlackBullMarkets-Live
6.64 × 300
FxPro-MT5 Live03
7.05 × 39
еще 17...
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Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 00:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 18:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.23 12:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.22 20:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.22 20:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.22 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Iron
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
428
EUR
8
0%
49
87%
74%
1.83
2.62
EUR
45%
1:30
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