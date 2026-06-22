Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 14 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.85 × 106 FBS-Real 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 1.81 × 166 TradeMaxGlobal-Live 2.28 × 61 FusionMarkets-Live 2.55 × 99 RoboForex-ECN 2.81 × 1881 VantageMarkets-Live 19 2.89 × 18 ICMarketsEU-MT5-5 3.17 × 525 ICMarketsSC-MT5-6 3.28 × 127 Exness-MT5Real23 3.61 × 66 VantageMarkets-Live 3 4.00 × 34 Exness-MT5Real12 4.33 × 6 TitanFX-MT5-01 4.36 × 28 Exness-MT5Real33 5.13 × 70 Exness-MT5Real7 5.16 × 55 Exness-MT5Real43 5.25 × 12 VantageMarkets-Live 6 6.42 × 24 BlackBullMarkets-Live 6.64 × 300 FxPro-MT5 Live03 7.05 × 39 еще 17... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика