- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
43 (87.75%)
Убыточных трейдов:
6 (12.24%)
Лучший трейд:
85.26 EUR
Худший трейд:
-88.99 EUR
Общая прибыль:
281.13 EUR (86 175 pips)
Общий убыток:
-152.85 EUR (24 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (110.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
112.59 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
73.63%
Макс. загрузка депозита:
104.87%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
23 (46.94%)
Коротких трейдов:
26 (53.06%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.62 EUR
Средняя прибыль:
6.54 EUR
Средний убыток:
-25.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-122.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-122.21 EUR (2)
Прирост в месяц:
23.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
122.21 EUR (22.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.22% (122.21 EUR)
По эквити:
45.45% (143.50 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|26
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|56
|XAUUSD
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|52K
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.26 EUR
Худший трейд: -89 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +110.62 EUR
Макс. убыток в серии: -122.21 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 106
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.81 × 166
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 61
|
FusionMarkets-Live
|2.55 × 99
|
RoboForex-ECN
|2.81 × 1881
|
VantageMarkets-Live 19
|2.89 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.17 × 525
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 127
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
VantageMarkets-Live 3
|4.00 × 34
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|4.36 × 28
|
Exness-MT5Real33
|5.13 × 70
|
Exness-MT5Real7
|5.16 × 55
|
Exness-MT5Real43
|5.25 × 12
|
VantageMarkets-Live 6
|6.42 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|6.64 × 300
|
FxPro-MT5 Live03
|7.05 × 39
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
428
EUR
EUR
8
0%
49
87%
74%
1.83
2.62
EUR
EUR
45%
1:30