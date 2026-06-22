- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
49 (89.09%)
亏损交易:
6 (10.91%)
最好交易:
85.26 EUR
最差交易:
-88.99 EUR
毛利:
311.14 EUR (116 185 pips)
毛利亏损:
-152.85 EUR (24 128 pips)
最大连续赢利:
15 (110.62 EUR)
最大连续盈利:
112.59 EUR (14)
夏普比率:
0.19
交易活动:
72.17%
最大入金加载:
104.87%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.30
长期交易:
23 (41.82%)
短期交易:
32 (58.18%)
利润因子:
2.04
预期回报:
2.88 EUR
平均利润:
6.35 EUR
平均损失:
-25.48 EUR
最大连续失误:
2 (-122.21 EUR)
最大连续亏损:
-122.21 EUR (2)
每月增长:
30.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
122.21 EUR (22.22%)
相对跌幅:
结余:
22.22% (122.21 EUR)
净值:
45.45% (143.50 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|32
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|90
|XAUUSD
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|82K
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.26 EUR
最差交易: -89 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +110.62 EUR
最大连续亏损: -122.21 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 106
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.94 × 172
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 61
|
FusionMarkets-Live
|2.55 × 99
|
RoboForex-ECN
|2.81 × 1887
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.18 × 531
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 127
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
VantageMarkets-Live 3
|4.00 × 34
|
VantageMarkets-Live 19
|4.13 × 24
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|4.36 × 28
|
Exness-MT5Real33
|5.13 × 70
|
Exness-MT5Real43
|5.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|5.34 × 61
|
VantageMarkets-Live 6
|6.42 × 24
|
Tickmill-Live
|6.50 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|6.64 × 300
|
FxPro-MT5 Live03
|7.05 × 39
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
458
EUR
EUR
8
0%
55
89%
72%
2.03
2.88
EUR
EUR
45%
1:30