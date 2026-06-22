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Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
71 (64.54%)
Убыточных трейдов:
39 (35.45%)
Лучший трейд:
217.98 EUR
Худший трейд:
-73.14 EUR
Общая прибыль:
1 260.52 EUR (50 446 pips)
Общий убыток:
-765.26 EUR (44 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (375.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
375.79 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
62.14%
Макс. загрузка депозита:
18.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
59 (53.64%)
Коротких трейдов:
51 (46.36%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.50 EUR
Средняя прибыль:
17.75 EUR
Средний убыток:
-19.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-132.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-132.29 EUR (4)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 EUR
Максимальная:
323.97 EUR (27.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.95% (324.03 EUR)
По эквити:
9.65% (108.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|21
|XAGUSD
|15
|.USTECHCash
|11
|.US30Cash
|11
|AUDUSD
|10
|XAUUSD
|9
|DAL
|8
|META
|6
|EURUSD
|6
|GOOGL
|5
|AMZN
|5
|XAUEUR
|2
|XOM
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|20
|XAGUSD
|359
|.USTECHCash
|89
|.US30Cash
|-35
|AUDUSD
|55
|XAUUSD
|25
|DAL
|0
|META
|23
|EURUSD
|12
|GOOGL
|32
|AMZN
|4
|XAUEUR
|-7
|XOM
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|6.1K
|.USTECHCash
|253
|.US30Cash
|-3.7K
|AUDUSD
|416
|XAUUSD
|809
|DAL
|193
|META
|1.8K
|EURUSD
|258
|GOOGL
|783
|AMZN
|-168
|XAUEUR
|-553
|XOM
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +217.98 EUR
Худший трейд: -73 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +375.79 EUR
Макс. убыток в серии: -132.29 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 40
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
7
90%
110
64%
62%
1.64
4.50
EUR
EUR
28%
1:500