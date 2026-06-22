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Сигналы / MetaTrader 5 / ECN_Portafolio_9_Aggresive
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Portafolio_9_Aggresive

Adrian Nieves De La Cruz
Adrian Nieves De La Cruz

Adrian Nieves De La Cruz

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 66%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
71 (64.54%)
Убыточных трейдов:
39 (35.45%)
Лучший трейд:
217.98 EUR
Худший трейд:
-73.14 EUR
Общая прибыль:
1 260.52 EUR (50 446 pips)
Общий убыток:
-765.26 EUR (44 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (375.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
375.79 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
62.14%
Макс. загрузка депозита:
18.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
59 (53.64%)
Коротких трейдов:
51 (46.36%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.50 EUR
Средняя прибыль:
17.75 EUR
Средний убыток:
-19.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-132.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-132.29 EUR (4)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 EUR
Максимальная:
323.97 EUR (27.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.95% (324.03 EUR)
По эквити:
9.65% (108.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 21
XAGUSD 15
.USTECHCash 11
.US30Cash 11
AUDUSD 10
XAUUSD 9
DAL 8
META 6
EURUSD 6
GOOGL 5
AMZN 5
XAUEUR 2
XOM 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 20
XAGUSD 359
.USTECHCash 89
.US30Cash -35
AUDUSD 55
XAUUSD 25
DAL 0
META 23
EURUSD 12
GOOGL 32
AMZN 4
XAUEUR -7
XOM -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 10
XAGUSD 6.1K
.USTECHCash 253
.US30Cash -3.7K
AUDUSD 416
XAUUSD 809
DAL 193
META 1.8K
EURUSD 258
GOOGL 783
AMZN -168
XAUEUR -553
XOM -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +217.98 EUR
Худший трейд: -73 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +375.79 EUR
Макс. убыток в серии: -132.29 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real7
0.44 × 486
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.91 × 216
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.03 × 40
GoMarkets-Live
1.03 × 174
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 487
VantageInternational-Live
1.16 × 63
еще 76...
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Нет отзывов
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.17 19:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 15:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.25 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 19:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.22 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ECN_Portafolio_9_Aggresive
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
1.2K
EUR
7
90%
110
64%
62%
1.64
4.50
EUR
28%
1:500
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