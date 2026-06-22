- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
73 (64.60%)
亏损交易:
40 (35.40%)
最好交易:
217.98 EUR
最差交易:
-73.14 EUR
毛利:
1 269.18 EUR (50 529 pips)
毛利亏损:
-766.06 EUR (44 345 pips)
最大连续赢利:
11 (375.79 EUR)
最大连续盈利:
375.79 EUR (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
60.61%
最大入金加载:
18.48%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.55
长期交易:
61 (53.98%)
短期交易:
52 (46.02%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.45 EUR
平均利润:
17.39 EUR
平均损失:
-19.15 EUR
最大连续失误:
4 (-132.29 EUR)
最大连续亏损:
-132.29 EUR (4)
每月增长:
11.56%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
9.34 EUR
最大值:
323.97 EUR (27.73%)
相对跌幅:
结余:
27.95% (324.03 EUR)
净值:
9.65% (108.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|XAGUSD
|15
|.USTECHCash
|11
|.US30Cash
|11
|AUDUSD
|11
|XAUUSD
|9
|DAL
|8
|META
|6
|EURUSD
|6
|AMZN
|6
|GOOGL
|5
|XAUEUR
|2
|XOM
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|20
|XAGUSD
|359
|.USTECHCash
|89
|.US30Cash
|-35
|AUDUSD
|64
|XAUUSD
|25
|DAL
|0
|META
|23
|EURUSD
|12
|AMZN
|4
|GOOGL
|32
|XAUEUR
|-7
|XOM
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|6.1K
|.USTECHCash
|253
|.US30Cash
|-3.7K
|AUDUSD
|486
|XAUUSD
|809
|DAL
|193
|META
|1.8K
|EURUSD
|258
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|-162
|GOOGL
|783
|XAUEUR
|-553
|XOM
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +217.98 EUR
最差交易: -73 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +375.79 EUR
最大连续亏损: -132.29 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 40
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
8
90%
113
64%
61%
1.65
4.45
EUR
EUR
28%
1:500