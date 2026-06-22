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Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Portafolio_9_Aggresive

Adrian Nieves De La Cruz
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交易:
113
盈利交易:
73 (64.60%)
亏损交易:
40 (35.40%)
最好交易:
217.98 EUR
最差交易:
-73.14 EUR
毛利:
1 269.18 EUR (50 529 pips)
毛利亏损:
-766.06 EUR (44 345 pips)
最大连续赢利:
11 (375.79 EUR)
最大连续盈利:
375.79 EUR (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
60.61%
最大入金加载:
18.48%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.55
长期交易:
61 (53.98%)
短期交易:
52 (46.02%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.45 EUR
平均利润:
17.39 EUR
平均损失:
-19.15 EUR
最大连续失误:
4 (-132.29 EUR)
最大连续亏损:
-132.29 EUR (4)
每月增长:
11.56%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
9.34 EUR
最大值:
323.97 EUR (27.73%)
相对跌幅:
结余:
27.95% (324.03 EUR)
净值:
9.65% (108.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 22
XAGUSD 15
.USTECHCash 11
.US30Cash 11
AUDUSD 11
XAUUSD 9
DAL 8
META 6
EURUSD 6
AMZN 6
GOOGL 5
XAUEUR 2
XOM 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 20
XAGUSD 359
.USTECHCash 89
.US30Cash -35
AUDUSD 64
XAUUSD 25
DAL 0
META 23
EURUSD 12
AMZN 4
GOOGL 32
XAUEUR -7
XOM -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 17
XAGUSD 6.1K
.USTECHCash 253
.US30Cash -3.7K
AUDUSD 486
XAUUSD 809
DAL 193
META 1.8K
EURUSD 258
AMZN -162
GOOGL 783
XAUEUR -553
XOM -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +217.98 EUR
最差交易: -73 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
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最大连续亏损: -132.29 EUR

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FxPro-MT5 Live02
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VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real7
0.44 × 486
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.91 × 216
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FusionMarkets-Live
1.03 × 40
GoMarkets-Live
1.03 × 174
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 487
VantageInternational-Live
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2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.17 19:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 15:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.25 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 19:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.22 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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64%
61%
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EUR
28%
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