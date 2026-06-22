- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
356 (93.68%)
Убыточных трейдов:
24 (6.32%)
Лучший трейд:
2 711.52 USD
Худший трейд:
-2 968.11 USD
Общая прибыль:
43 881.26 USD (133 817 pips)
Общий убыток:
-15 861.97 USD (47 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (10 164.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 164.23 USD (85)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
8.48%
Макс. загрузка депозита:
3.27%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
136 (35.79%)
Коротких трейдов:
244 (64.21%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
73.73 USD
Средняя прибыль:
123.26 USD
Средний убыток:
-660.92 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4 883.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 883.52 USD (2)
Прирост в месяц:
4.52%
Годовой прогноз:
54.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 883.52 USD (7.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (4 883.52 USD)
По эквити:
8.37% (6 393.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|379
|EURGBP.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|28K
|EURGBP.s
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|86K
|EURGBP.s
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 711.52 USD
Худший трейд: -2 968 USD
Макс. серия выигрышей: 85
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10 164.23 USD
Макс. убыток в серии: -4 883.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
27
99%
380
93%
8%
2.76
73.73
USD
USD
8%
1:500