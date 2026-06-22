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Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

OTE Premium

Olaoluwa Oluwaseun Bamitale
Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 57%
PUPrime-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
356 (93.68%)
Убыточных трейдов:
24 (6.32%)
Лучший трейд:
2 711.52 USD
Худший трейд:
-2 968.11 USD
Общая прибыль:
43 881.26 USD (133 817 pips)
Общий убыток:
-15 861.97 USD (47 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (10 164.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 164.23 USD (85)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
8.48%
Макс. загрузка депозита:
3.27%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
136 (35.79%)
Коротких трейдов:
244 (64.21%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
73.73 USD
Средняя прибыль:
123.26 USD
Средний убыток:
-660.92 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4 883.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 883.52 USD (2)
Прирост в месяц:
4.52%
Годовой прогноз:
54.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 883.52 USD (7.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (4 883.52 USD)
По эквити:
8.37% (6 393.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 379
EURGBP.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 28K
EURGBP.s 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 86K
EURGBP.s -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 711.52 USD
Худший трейд: -2 968 USD
Макс. серия выигрышей: 85
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10 164.23 USD
Макс. убыток в серии: -4 883.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 08:09
No swaps are charged
2026.07.06 08:09
No swaps are charged
2026.07.06 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 12:26
No swaps are charged on the signal account
2026.07.01 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OTE Premium
100 USD в месяц
57%
0
0
USD
77K
USD
27
99%
380
93%
8%
2.76
73.73
USD
8%
1:500
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