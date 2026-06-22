- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
386
盈利交易:
361 (93.52%)
亏损交易:
25 (6.48%)
最好交易:
2 711.52 USD
最差交易:
-2 968.11 USD
毛利:
44 602.76 USD (135 259 pips)
毛利亏损:
-16 103.47 USD (48 242 pips)
最大连续赢利:
85 (10 164.23 USD)
最大连续盈利:
10 164.23 USD (85)
夏普比率:
0.22
交易活动:
8.48%
最大入金加载:
3.27%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.84
长期交易:
142 (36.79%)
短期交易:
244 (63.21%)
利润因子:
2.77
预期回报:
73.83 USD
平均利润:
123.55 USD
平均损失:
-644.14 USD
最大连续失误:
2 (-4 883.52 USD)
最大连续亏损:
-4 883.52 USD (2)
每月增长:
5.17%
年度预测:
62.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 883.52 USD (7.63%)
相对跌幅:
结余:
7.63% (4 883.52 USD)
净值:
8.37% (6 393.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|385
|EURGBP.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|29K
|EURGBP.s
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|87K
|EURGBP.s
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 711.52 USD
最差交易: -2 968 USD
最大连续赢利: 85
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10 164.23 USD
最大连续亏损: -4 883.52 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
58%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
27
99%
386
93%
8%
2.76
73.83
USD
USD
8%
1:500