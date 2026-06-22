- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
533
Прибыльных трейдов:
149 (27.95%)
Убыточных трейдов:
384 (72.05%)
Лучший трейд:
1 902.63 USD
Худший трейд:
-216.02 USD
Общая прибыль:
31 617.19 USD (5 775 772 pips)
Общий убыток:
-26 216.91 USD (4 290 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 107.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 252.64 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
75.34%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
362 (67.92%)
Коротких трейдов:
171 (32.08%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
10.13 USD
Средняя прибыль:
212.20 USD
Средний убыток:
-68.27 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 483.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 555.07 USD (11)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 982.52 USD
Максимальная:
4 952.55 USD (25.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.20% (4 952.55 USD)
По эквити:
1.43% (224.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|324
|US100
|91
|BTCUSD
|63
|US500
|36
|USDJPY
|18
|NZDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6K
|US100
|-482
|BTCUSD
|2K
|US500
|-874
|USDJPY
|-1.1K
|NZDCAD
|-182
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|122K
|US100
|-8.4K
|BTCUSD
|1.4M
|US500
|1.1K
|USDJPY
|-1.8K
|NZDCAD
|-195
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 902.63 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 107.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 483.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MarketsVox-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
64
97%
533
27%
75%
1.20
10.13
USD
USD
25%
1:500