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Сигналы / MetaTrader 5 / OneShot Only Strategy
Thanh Nguyen Chi

OneShot Only Strategy

Thanh Nguyen Chi
Thanh Nguyen Chi

Thanh Nguyen Chi

4 комментария
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
MarketsVox-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
533
Прибыльных трейдов:
149 (27.95%)
Убыточных трейдов:
384 (72.05%)
Лучший трейд:
1 902.63 USD
Худший трейд:
-216.02 USD
Общая прибыль:
31 617.19 USD (5 775 772 pips)
Общий убыток:
-26 216.91 USD (4 290 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 107.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 252.64 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
75.34%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
362 (67.92%)
Коротких трейдов:
171 (32.08%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
10.13 USD
Средняя прибыль:
212.20 USD
Средний убыток:
-68.27 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 483.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 555.07 USD (11)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 982.52 USD
Максимальная:
4 952.55 USD (25.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.20% (4 952.55 USD)
По эквити:
1.43% (224.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 324
US100 91
BTCUSD 63
US500 36
USDJPY 18
NZDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6K
US100 -482
BTCUSD 2K
US500 -874
USDJPY -1.1K
NZDCAD -182
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 122K
US100 -8.4K
BTCUSD 1.4M
US500 1.1K
USDJPY -1.8K
NZDCAD -195
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 902.63 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 107.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 483.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MarketsVox-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.06.22 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 08:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OneShot Only Strategy
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
15K
USD
64
97%
533
27%
75%
1.20
10.13
USD
25%
1:500
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