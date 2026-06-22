- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
534
盈利交易:
149 (27.90%)
亏损交易:
385 (72.10%)
最好交易:
1 902.63 USD
最差交易:
-216.02 USD
毛利:
31 617.19 USD (5 775 772 pips)
毛利亏损:
-26 321.17 USD (4 370 449 pips)
最大连续赢利:
7 (1 107.00 USD)
最大连续盈利:
3 252.64 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
76.34%
最大入金加载:
3.24%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.07
长期交易:
362 (67.79%)
短期交易:
172 (32.21%)
利润因子:
1.20
预期回报:
9.92 USD
平均利润:
212.20 USD
平均损失:
-68.37 USD
最大连续失误:
18 (-1 483.02 USD)
最大连续亏损:
-1 555.07 USD (11)
每月增长:
-13.85%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1 982.52 USD
最大值:
4 952.55 USD (25.20%)
相对跌幅:
结余:
25.20% (4 952.55 USD)
净值:
1.43% (224.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|324
|US100
|91
|BTCUSD
|64
|US500
|36
|USDJPY
|18
|NZDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6K
|US100
|-482
|BTCUSD
|1.9K
|US500
|-874
|USDJPY
|-1.1K
|NZDCAD
|-182
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|122K
|US100
|-8.4K
|BTCUSD
|1.3M
|US500
|1.1K
|USDJPY
|-1.8K
|NZDCAD
|-195
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 902.63 USD
最差交易: -216 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 107.00 USD
最大连续亏损: -1 483.02 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
64
97%
534
27%
76%
1.20
9.92
USD
USD
25%
1:500